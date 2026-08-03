Ministro Quiroz y posible regreso de exsubsecretario Rodríguez: “Se le echa de menos”

Jorge Quiroz valoró los resultados negativos de los últimos exámenes de drogas de Juan Pablo Rodríguez, pero afirmó que su reincorporación recae sobre Interior.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la situación que enfrenta el exsubsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó su cargo luego de que arrojara positivo en un test de drogas y no se tiene certeza sobre un posible retorno al Gobierno.

Todo esto surgió cuando Rodríguez dio doble positivo en un examen de drogas que se realizó en el laboratorio que presta servicios a La Moneda. Después de negar el consumo de sustancias, la exautoridad se sometió a nuevos análisis de forma particular en diferentes centros. Finalmente, en un examen de pelo que se hizo en un laboratorio de la Universidad Católica resultó negativo.

Posterior al resultado de esta última prueba, Juan Pablo Rodríguez ha manifestado su intención de volver al cargo en la Subsecretaría de Hacienda.

Bajo este contexto, Quiroz valoró su labor durante el tiempo que estuvo en el Ejecutivo, pero aseveró que un posible regreso a La Moneda no depende de él.

Qué dijo Quiroz tras resultados negativos de exsubsecretario en test de drogas

“Le tengo un gran aprecio al subsecretario, hizo una tremenda labor mientras estuvo acá, se le echa de menos también“, afirmó el ministro de Hacienda.

Siguiendo en esa línea, destacó los resultados de los últimos exámenes que presentó el exsubsecretario. “Me alegra mucho los resultados que obtuvo en sus otros test, pero lo que ocurra de aquí en adelante con su situación respecto al Gobierno no cabe dentro de mi ámbito de decisión“, expresó.

De acuerdo a la explicación del jefe de la billetera fiscal, esta definición la tiene que adoptar el Ministerio del Interior, puesto que sus opiniones personales no tienen incidencia en esta determinación. “Mis gustos o no gustos no cuentan acá”, concluyó.