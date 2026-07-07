Caso BTS: Natalia Duco llama a ARMY a protestar contra DG Medios por no contar con el Estadio Nacional

La ministra del Deporte reiteró que el responsable de la situación es la productora a cargo de la venida de BTS.

AGENCIA UNO

La ministra Natalia Duco se refirió nuevamente a la polémica generada por la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de no conceder el Estadio Nacional para la presentación de BTS, lo que pone en peligro los tres shows de los coreanos en octubre próximo.

Ante esto, la ministra de Deporte instó a ARMY, la fanaticada de BTS, a centrar su molestia en contra de DG Medios, la productora a cargo de la venida la banda, y no contra las autoridades.

“Quiero empatizar con la sensación que tienen todos los fans de BTS y decir que las personas con las que tienen que tener esa sensación es con la productora“, planteó Natalia Duco.

En esta línea, declaró que “en ningún momento, como ya lo hemos repetido muchas veces, el Instituto Nacional del Deporte había confirmado el coliseo del Estadio Nacional. Sin embargo, le dimos otra oportunidad a la productora para que nos presente nuevamente los documentos, y estamos a la espera de que eso ocurra”.

“Si es que la productora nos presenta los nuevos antecedentes que sean compatibles con la mantención del pasto, nosotros le vamos a ceder el coliseo del Estadio Nacional”, agregó la ministra del Deporte.

Natalia Duco reiteró que “estamos a la espera de que la productora nos envíe los antecedentes respaldados con informes técnicos de distribución de carga, de montaje de escenario, de las superficies que cubren el pasto, de días que el pasto va a estar cubierto. Hay términos muy técnicos en relación a eso, y una vez que esos se manden, nosotros lo vamos a revisar con mucha urgencia. Sabemos que es muy urgente, y vamos a dar una respuesta oficial”.

Duco lanzó duras críticas a DG Medios: “La productora tuvo que esperar que nosotros diéramos una respuesta oficial negativa para dar una nueva propuesta. Esto podría haber ocurrido antes. Ellos podrían haber presentado opciones de mitigación anteriores a esto y no haber esperado a que se hubiese dado un oficio oficial con la respuesta negativa”.