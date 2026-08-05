Las optimistas proyecciones del Gobierno sobre efectos de megarreforma: “Las oportunidades laborales se van a multiplicar”

El biministro Alvarado destacó la aprobación de la megarreforma y se refirió a los efectos concretos que tendrá en la ciudadanía.

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó la megarreforma y se refirió a los efectos que tendrá en el país tras su aprobación.

Luego de que el Congreso Nacional despachara el proyecto a ley, el secretario de Estado aseveró que la iniciativa marcará “un punto de inflexión” para la economía chilena y repercutirá concretamente en la creación de empleo.

“Yo le puedo dar la seguridad a muchas personas que están viendo las noticias (…) que en un par de años las oportunidades laborales se van a multiplicar, van a poder llegar más ingresos a sus hogares y su condición de calidad de vida va a mejorar“, expresó en conversación con T13.

Gobierno destaca los efectos que tendrá la megarreforma en el país

Respecto a los beneficios que tendría la ciudadanía con la ley de Reconstrucción Nacional, Alvarado afirmó que el proyecto tiene el objetivo de mejorar las condiciones para el crecimiento económico y la inversión.

“Hoy día vamos a tener un país mucho más competitivo en su tasa tributaria. Vamos a tener un país con reglas del juego mucho más estables para promover inversiones. Vamos a tener mucho menos tiempo de tramitación de los permisos para esas inversiones”, manifestó el biministro.

De acuerdo a la autoridad, “hoy tenemos un 9,4% de personas que no encuentran un trabajo y, durante más de 48 meses, la tasa se ha mantenido sobre el 8%. Aquí comenzamos a caminar en una dirección distinta, que en el mediano plazo va a multiplicar las oportunidades de empleo, y ese es el objetivo final”.

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que el principal efecto inmediato que tendrá la megarreforma será entrega certidumbre para destrabar inversiones paralizadas.

“Lo que da la aprobación de esta ley es certeza. Esa certeza permitirá que comiencen proyectos de construcción, reconstrucción, agricultura y obras públicas que estaban esperando este marco regulatorio”, expuso en Radio ADN.