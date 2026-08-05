Gobierno intenta contener “huracán” Squella: Alvarado da por superada la polémica y Pavez dice no sentirse identificado como “inmoral”

Tanto el biministro Alvarado como el subsecretario Pavez salieron esta jornada a ratificar la decisión que desató la molestia del timonel de los republicanos: la salida de Juan Pablo Rodríguez.

Fue el pasado fin de semana que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, decidió hacer visible su molestia en un chat privado de exmiembros de la Fundación Jaime Guzmán, según reveló Ex Ante. “Sería bueno que Máximo Pavez pidiera perdón a Juan Pablo (Rodríguez) por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos”, dijo aludiendo al subsecretario del Interior y expresando, de paso, su inconformidad con el tratamiento que el Gobierno le ha dado a la salida del exsubsecretario de Hacienda por dar positivo a un test de drogas.

Pese a que el martes el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI) intentó hacer un llamado al orden a Squella —”hay que separar los afectos de las decisiones“, dijo el jefe de gabinete—, el líder de los republicanos elevó el tono. “Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento en que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”, respondió Squella en X.

Sin embargo, este miércoles tanto el biministro Alvarado como el subsecretario Pavez salieron a ratificar la decisión que molestó a Squella: la salida de Juan Pablo Rodríguez ya es tema cerrado, pese a que este último ha salido a difundir exámenes que dan negativo al consumo de drogas.

“Nosotros valoramos y reconocemos todo el trabajo que realizó desde el inicio del Gobierno en el Ministerio de Hacienda, el apoyo y la contribución importante que realizó la discusión de esta megarreforma, pero la situación de su salida del gobierno para nosotros ya está cerrada“, dijo Alvarado a T13 radio esta mañana.

Alvarado y Pavez dan por superada controversia con Squella

Alvarado también dio por cerradas las diferencias con Squella. “Las decisiones respecto a este tipo de situaciones las toma el Gobierno y las opiniones de los parlamentarios se escuchan, se reciben, se recogen y se conversan. Yo ayer tuve la oportunidad de conversar durante la tarde con el senador Squella. Jamás he tenido un problema con él, una diferencia personal y la diferencia de apreciación respecto a este caso la conversamos y es un tema superado, yo doy vuelta a la página y él también“, acotó.

En paralelo, el subsecretario Pavez defendió la elección del laboratorio analizó las muestras de las autoridades de Gobierno que terminaron desatando la salida de Rodríguez. “Se hizo una licenciación pública a cargo del Senda, al cual postuló sólo un laboratorio (…) que ha tenido experiencia en el Poder Judicial, que ha tenido experiencia en otros organismos públicos, que cumple los requisitos y por lo tanto el servicio y el organismo estimó que no había razón para no adjudicarlo”, explicó en diálogo con radio Infinita.

Respecto del timonel del Partido Republicano acotó: “No me corresponde en esta tribuna polemizar, no lo voy a hacer con el senador Squella respecto al cual tengo muy buena opinión (…) Por lo tanto. la polémica política creo que hay que darla por superada”. Pavez también evitó darse por aludido por otro de los mensajes de Squella en el chat. Aludiendo a una entrevista que dio Rodríguez en Canal 13 el domingo, dijo “ahora resulta que están molestos por que alguien defienda su honor. Si no sale esa gente inmoral del gobierno, nunca se podrá despegar”.

“No me siento identificado con ese calificativo”, zanjó Pavez respecto de la etiqueta de “inmoral” que instaló el senador republicano.