Santiago recibirá a comunidad vitivinícola internacional en la edición 2026 de Los 50 Mejores Viñedos del Mundo

En la edición del año pasado, Vik, de Millahue, fue nombrado Mejor Viñedo del Mundo 2025, mientras que Schloss Johannisburg y Bodegas Ysios ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

AGENCIA UNO

Santiago de Chile recibirá durante la semana del 16 de noviembre la edición 2026 de Los 50 Mejores Viñedos del Mundo, evento que culminará con la presentación del ranking del 1 al 50 de las mejores experiencias vitivinícolas del mundo.

La ceremonia de premiación celebrará a los viñedos que ofrecen experiencias excepcionales de hospitalidad y enoturismo, reconociendo tanto a talentos emergentes como a bodegas consagradas. En la edición del año pasado, Vik, de Millahue, fue nombrado Mejor Viñedo del Mundo 2025, mientras que Schloss Johannisburg y Bodegas Ysios ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la edición de este año, Vik se unirá al Salón de la Fama, conformado por todos los viñedos que han encabezado la encuesta anual de Los Mejores Viñedos del Mundo a lo largo de su historia. La clasificación del año pasado marcó la primera vez que un viñedo chileno encabezó la lista, con otros siete viñedos del país también incluidos.

Santiago alberga alberga el reconocido Valle del Maipo, puerta de entrada a algunas de las regiones vitivinícolas más prestigiosas de Chile.

Si bien la esperada presentación del ranking 1-50 es el punto culminante de las festividades de la semana, habrán numerosas oportunidades para conectar, intercambiar conocimientos y explorar durante el programa del evento, como el anuncio del ganador del primer premio One To Watch, así como la lista ampliada de viñedos del 51 al 100.

Max Raide, presidente de Grupo Liderazgo, afirma que “para nosotros, como chilenos, es un gran orgullo ser anfitriones por primera vez en Santiago del evento más importante del mundo del vino: Los 50 Mejores Viñedos del Mundo, haciendo así realidad nuestro sueño”.

“Esta es una invitación a todos a visitar y conocer no solo nuestros reconocidos valles, que albergan las mejores cepas como Cabernet Sauvignon y Carménère, sino también nuestros productos que provienen de la tierra y las costas de Chile, y que se pueden disfrutar con los mejores vinos chilenos en los restaurantes y viñedos ubicados en Santiago”, puntualizó el ejecutivo.

Los 50 Mejores Viñedos del Mundo

Las listas del 1 al 50 y la lista extendida del 51 al 100 se elaboran anualmente para destacar y celebrar los principales destinos de enoturismo del mundo, resaltando viñedos excepcionales que ofrecen experiencias únicas.

La lista es creada por la Academia de Votación, integrada por más de 700 influyentes expertos en vino y viajes, y sommeliers, quienes emiten sus votos basándose en su mejor experiencia en un viñedo.

No existen criterios para determinar qué constituye el mejor; elementos como la experiencia general del visitante, el ambiente, la gastronomía, las actividades, las vistas, el servicio, el personal y la relación calidad-precio pueden tener distintos grados de importancia para los diferentes votantes.