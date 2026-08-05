Marihuana, drones y maltrato laboral: por qué la Contraloría va a investigar a la alcaldesa PS de La Cruz

Entre una plantación de marihuana no denunciada, un sumario que apunta a la filtración y no al fondo del asunto, y el cuestionamiento al trato hacia un funcionario, la alcaldesa socialista afronta una bullada controversia.

La Contraloría Regional de Valparaíso ofició el martes a la Municipalidad de La Cruz para que informe, en un plazo de cinco días hábiles administrativos, sobre la efectividad de un hallazgo que la propia alcaldesa Filomena Navia (PS) instruyó no denunciar: una plantación de marihuana detectada por un funcionario municipal durante la búsqueda de pozos de agua en el sector 28 de Marzo.

El oficio, firmado por la contralora regional María Soledad Pérez Reinoso, precisa que el organismo tomó conocimiento del caso “a partir de diversos reportes de prensa” y que la situación podría constituir “eventuales irregularidades administrativas” respecto de la obligación funcionaria de denunciar hechos que revistan carácter de delito, contemplada en el artículo 58 letra k) de la ley 18.883.

Se trata de un requerimiento de información —el paso previo dentro de un proceso de fiscalización—, que de confirmarse irregularidades podría derivar en una investigación formal.

El origen de la polémica es una conversación entre la alcaldesa Navia y Jorge Torres, encargado de Asuntos Hídricos del municipio, que fue difundida por redes sociales.

En el registro, Torres relata que durante un levantamiento con dron para proyectar un área verde en el sector detectó un terreno con al menos tres plantas de marihuana, y que le envió la fotografía únicamente a la alcaldesa.

Ante ello, Navia le responde que no haga nada: dice que existe “una estrategia” y que debe “cuidarse”, que no quiere que aparezca la PDI “con show” y que, de actuar, la comunidad podría acusarla de “sapa”.

Plantea, en cambio, una “limpieza estratégica” ligada a una demolición de viviendas ya programada para el sector, evitando que la remoción de las plantas se asocie al operativo del pozo.

La filtración generó reacciones inmediatas en el concejo municipal.

La concejala María Francisca Mella ingresó dos oficios formales —a la alcaldesa y a la Unidad de Control Municipal— solicitando antecedentes sobre la situación contractual del funcionario y los protocolos aplicados en el sector.

La concejala Valentina Rodríguez, por su parte, calificó los antecedentes como “bastante graves” y puso el acento no solo en el hallazgo, sino en el tono con que la jefa comunal se dirigió a Torres, señalando que quienes ejercen liderazgo en el servicio público tienen el deber de promover un ambiente laboral basado en el buen trato y la dignidad. Sin llegar a constituir hasta ahora una denuncia formal, este cuestionamiento configura un aparente cuadro de maltrato laboral que la propia alcaldesa terminaría, en parte, reconociendo.

La controversial defensa de la alcaldesa

Un día después de conocerse el audio, Navia salió a dar explicaciones en Radio Observador. Confirmó la autenticidad del registro y contextualizó que el episodio ocurrió en enero, durante el operativo de búsqueda de pozos.

Reconoció que el tono empleado “fue inadecuado” y dijo haber ofrecido disculpas al funcionario, pero negó haber impedido una denuncia: aseguró que instruyó actuar “conforme al estatuto administrativo”.

Anunció además la instrucción de un sumario administrativo —no por el hallazgo de la plantación ni por el trato al funcionario, sino para esclarecer cómo se produjo la grabación y su posterior filtración—, junto con acciones legales por la difusión no autorizada de una conversación privada.

A eso sumó el anuncio de test de drogas para autoridades y funcionarios municipales y el refuerzo de protocolos internos, e insistió en que el caso no debe estigmatizar a los vecinos de la población 28 de Marzo.

La secuencia deja al menos dos contradicciones sin resolver.

La primera es la que existe entre lo que se escucha en el audio —una instrucción explícita de no actuar— y la versión posterior de la alcaldesa, que sostiene que sí se procedió conforme a la normativa.

La segunda es de tiempos: si el hallazgo fue en enero, como ella misma indica, y la denuncia correspondiente no se ha acreditado hasta ahora, la eventual demora se cuenta en meses.

En ese sentido, la exfiscal Erika Maira planteó en Puranoticia que, al interpretar que las plantas encontradas eran marihuana, la autoridad debió realizar la denuncia dentro de las 24 horas siguientes. Torres, por su parte, señaló en el mismo espacio que el audio “va a ser materia de investigación” y que pondrá a disposición todos sus registros.

Navia, trabajadora social de profesión, asumió la alcaldía de La Cruz en 2021 y fue reelecta en octubre de 2024 con poco más del 40% de los votos, tras derrotar a la exalcaldesa Maite Larrondo.

En esa oportunidad reconoció que su llegada al cargo se había visto favorecida por la división de la derecha comunal —Andrés Leiva, hoy administrador municipal de su gestión, compitió entonces como independiente tras salir de su partido— y adelantó que ese sería su último período.

Fuentes socialistas consultadas por EL DÍNAMO señalaron que la directiva regional del partido y los parlamentarios de la zona tomaron conocimiento del caso por redes sociales, y que el tema no se ha abordado aún formalmente en los canales internos de comunicación.

EL DÍNAMO consultó al Partido Socialista si se abrirá un proceso disciplinario o si la colectividad se pronunciará sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.