Las duras críticas de Jackson a Kast por dichos sobre Casen: “Esta controversia vive solo en su cabeza y en la de Quiroz”

El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, abordó los cuestionamientos que el presidente José Antonio Kast realizó a la medición de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

El mandatario manifestó que “nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios” y que el ministro Jorge Quiroz “aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo con lo que se correspondía, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”.

A lo que agregó: “Esa buena noticia que se dio en un minuto de las autoridades, de que la pobreza había bajado y que la fórmula para bajarla era con más subsidios, duró una semana, y después no se habló más de ese tema”.

Los cuestionamientos de Giorgio Jackson a Kast por poner en duda los resultados de la Casen

Bajo este contexto, Jackson en conversación con Tele13 Radio, expuso que “lo extraño es que esta controversia vive solo en la cabeza de Jorge Quiroz y de José Antonio Kast, porque si uno le pregunta a cualquier persona que haya trabajado de cerca o que haya analizado de cerca cualquiera de los últimos procesos de la encuesta Casen, podrá corroborar que las reducciones de la pobreza informadas, decir que se trataron de un error, es 100% incorrecto“.

Siguiendo en esa línea, el exministro del Mideso afirmó que “la Casen, tanto la de 2022 como la de 2024, fueron calculadas por metodologías vigentes, donde participa no solo el Ministerio de Desarrollo Social, que coordina, sino también el INE, la Universidad de Chile, el Cepal, el PNUD, paneles de expertos que son transversales políticamente. Y obviamente, como se ha hecho desde el 90 a la fecha, hay mejoras en las distintas metodologías y se van perfeccionando, pero nadie ha puesto en duda los resultados. Y por lo tanto, insisto, esta controversia existe en dos cabezas, en la cabeza de Jorge Quiroz y en la cabeza de José Antonio Kast”.

Considerando lo anterior, Jackson defendió la medición que se hizo en la administración de Gabriel Boric y mencionó que “yo diría que esta declaración que vuelve a salirle al presidente Kast ayer es parte de los resabios del Kast candidato, negando la realidad de los datos, hablándole a su barra brava, diciendo cosas al voleo“.

Tras ello, el exsecretario de Estado insistió: “Yo diría que se le está apareciendo ese Kast candidato de manera más frecuente de lo que uno esperaría ahora en su rol de presidente. Y que no pueda reconocerle logros al gobierno del presidente Boric, yo diría que es bastante preocupante en términos del liderazgo que quiere representar, que significa que no quiere enfrentarse de ninguna forma a su barra brava”.