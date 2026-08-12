La Moneda intenta contener incendio tras descoordinación entre ministros Quiroz y Alvarado: “Es un detalle”

“No hay una descoordinación, de ninguna manera. Es una situación específica. A todos nos pasa”, intentó desdramatizar el subsecretario del Interior Máximo Pavez.

“Esa es una información que yo no la tenía”. Así el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), admitió el miércoles en el Congreso que desconocía que el Ejecutivo había recurrido al Tribunal Constitucional para impugnar una de las normas que la oposición logró que fuera incluida en la megarreforma.

La norma en cuestión había sido impulsada por la diputada Sofía González (PC) y permitía la reconexión gratuita de los servicios básicos para los damnificados para los megaincendios de Viña del Mar, Biobío y el Ñuble. Con anterioridad, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, (IND), justificó la decisión de impugnar esta norma debido a que “está fuera de la idea matriz” de la ley.

Alvarado si bien reconoció que no estaba al tanto de esta acción, pese a que el requerimiento fue ingresado el sábado 8 de agosto, argumentó que la conducción legislativa y técnica de la megarreforma estaba a cargo de Hacienda y que si esta cartera optó por recurrir al TC “esa decisión se acata y se respalda”.

Diputados de oposición acusaron recibo de esta descoordinación entre ministros. “Si el ministro del Interior tuviese un mínimo de dignidad, debería renunciar, porque cuando el Gobierno toma este tipo de decisiones y el ministro del Interior, en medio de una sesión por los temporales, dice que se entera por la prensa, la verdad es que habla del nivel de desparpajo que tiene este Gobierno”, dijo el diputado Daniel Manouchehri (PS).

“Este Gobierno realmente vive en una suerte de caos comunicacional, que se expresa en una incapacidad de entregar la información y establecer un diálogo con los medios de comunicación y con la ciudadanía a través de la vocería, una vocería absolutamente inexistente. Pero además un caos comunicacional que se expresa en el diálogo interno del Gobierno”, reprochó el diputado Ignacio Achurra (FA).

El biministro Claudio Alvarado. Agencia UNO.

Pavez intenta desdramatizar descoordinación

En conversación con 24 Horas, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), resaltó el rol de Alvarado en la tramitación del proyecto emblema de la actual administración. “Ha estado no solamente en el detalle de esta megarreforma en todos los planos, ya sea legislativo y técnico, sino que también en la conducción del gabinete”, manifestó.

Junto con ello, desdramatizó la descoordinación que se evidenció en la vocería de Alvarado en el Congreso. “A mí también me ha tocado alguna vez que uno no ha estado en el detalle, eso no es lo relevante”, dijo.

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Agencia UNO.

“No hay una descoordinación, de ninguna manera. Es una situación específica. A todos nos pasa, a mí también me ha pasado que uno de repente no recibe o no está en el detalle fino. Es un elemento absolutamente incidental respecto del gran trabajo que ha sido la megarreforma y lo que vamos a enfrentar en el Tribunal Constitucional con los requerimientos de la oposición y también con el requerimiento del Presidente de una norma que, insisto, no tiene nada que ver con el texto constitucional”, añadió.

Requerido sobre si el impasse correspondía a un error o detalle, Pavez zanjó: “Es un detalle, completamente”.