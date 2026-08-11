Alvarado evidencia descoordinación del Gobierno por requerimiento ante TC: “Esa es una información que yo no la tenía”

El biministro Claudio Alvarado fue consultado sobre la postura de La Moneda de recurrir al Tribunal Constitucional, pero reconoció que no estaba al tanto de la acción del Ejecutivo.

AGENCIA UNO

Durante la jornada se conoció que el presidente José Antonio Kast presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en contra de una de las normas aprobadas en la megarreforma, acción de la cual no estaba en conocimiento el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

La acción del Ejecutivo es en contra de la reconexión gratuita de los servicios básicos para los damnificados para los megaincendios de Viña del Mar, Biobío y el Ñuble, a pesar de ser interrumpidos por no pago.

El artículo, presentado por la diputada Sofía González (PC), establece que “las empresas concesionarias de distribución eléctrica, de servicios sanitarios y de distribución de gas estarán obligadas a reconectar, de forma gratuita y sin condición previa de pago, a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas o medianas empresas (…), con domicilio en zonas declaradas en estado de catástrofe conforme a esta ley (Valparaíso, Ñuble y Biobío), que hubieren sido desconectados con anterioridad o durante la vigencia de dicha declaración por causales vinculadas al no pago de obligaciones dinerarias”.

El biministro Claudio Alvarado fue consultado sobre la postura de La Moneda de recurrir al Tribunal Constitucional, pero reconoció que no estaba al tanto de la acción del Ejecutivo.

“Todas nuestras acciones son públicas y notorias, por lo tanto existen acciones y decisiones que se adoptan en distintos momentos y circunstancias”, puntualizó.

Consultado sobre cuándo se ingresó el requerimiento, Alvarado respondió que “esa es una información que yo no la tenía, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo información. El proyecto de reconstrucción es un proyecto que siempre ha tenido la conducción técnica y legislativa de Hacienda y si han considerado tomar esas decisiones, son legítimas”.

“Son múltiples las decisiones que hay que tomar y si las decisiones son correctas y así lo estima un ministro, esa decisión se acata y se respalda, así de simple”, cerró el biministro de Interior y Segegob.