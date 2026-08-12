RN toma distancia de propuesta para indultar a militares condenados por DDHH el 11 de septiembre

La postura de Ignacio Urrutia (REP) de entregar el beneficio a criminales de lesa humanidad fue vista con cautela en el oficialismo.

AGENCIA UNO

Controversia ha generado el pedido del diputado republicano Ignacio Urrutia al presidente José Antonio Kast para que indulte a militares condenados por crímenes de lesa humanidad el próximo 11 de septiembre, en el marco de una nueva conmemoración del Golpe de Estado de 1973.

“Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el presidente Kast empiece a indultar a uniformados”, planteó el parlamentario a La Tercera, quien agregó que ya conversó esta propuesta de manera personal con el jefe de Estado.

Urrutia aseguró que la respuesta de Kast fue “que va a haber indultos, pero que éstos se están analizando caso a caso (…) y que, llegado el momento, él va a empezar a tomar resoluciones”.

Ante estas declaraciones, su par de RN Luis Pardo sostuvo a radio Cooperativa que “hay personas presas, tanto en Punta Peuco como en otros recintos que están en condiciones de salud realmente extremas que ameritan un trato humanitario, y no se entiende que gente que adhiere al valor universal de los derechos humanos no contribuya a solucionar esos temas humanitarios”.

Pardo reflexionó que “también hay muchos policías y militares que están injustamente presos porque fueron juzgados en un momento en que la Justicia aplicó criterios que no correspondían la extrema violencia que se vivió a propósito de los acontecimientos del 2019. Por lo tanto, independientemente del instrumento y la forma, efectivamente hay que tener la capacidad de responder humanitariamente a quienes lo necesiten y hacer justicia, especialmente respecto de los carabineros que han sido juzgados y procesados en condiciones bastante discutibles”.

“Dicho eso, me parece que el gustito que se da el senador Urrutia no contribuye en nada a la suerte de esas personas”, recalcó el diputado Luis Pardo (RN).

El legislador puntualizó que “creo que ese tipo de declaraciones -que efectivamente son agresivas para un sector de la sociedad- no ayudan a avanzar ni en el tema humanitario ni en el tema de solucionar la injusticia que están viviendo muchos policías y militares producto de la violencia que tuvieron que enfrentar el 2019″.