“No ha hecho nada”: Kaiser apunta a Kast y vuelve a presionar por proyecto de indultos generales a uniformados

Kaiser emplazó a Kast a tomar una definición sobre la iniciativa y lo cuestionó por no avanzar en materia de indultos en los meses que lleva en el poder.

El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, volvió a apuntar contra el presidente José Antonio Kast y emplazó a su gobierno a tomar una definición respecto a los indultos a uniformados condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social.

A través de un punto de prensa, el exdiputado insistió en el proyecto que impulsa la colectividad para liberar a todos los carabineros e integrantes de Fuerzas Armadas que cumplen penas de cárcel. En este marco, señaló que la iniciativa no debe ser vista como una presión para el Ejecutivo, sino que esto puede ayudar a disminuirla, puesto que los indultos presidenciales para estos casos son un compromiso.

“Yo creo que le quita presión, porque la presión existe en este momento. Existe el compromiso del Presidente de la República de hacerse cargo, individualmente, de los indultos respecto de personal policial y uniformado durante el 18-O. Hasta el momento no ha hecho nada. Han pasado tres meses, yo no sé cuánto tiempo se necesita para tomar una decisión en estas materias“, comenzó diciendo el líder del PNL.

Kaiser insiste en proyecto de indultos generales a uniformados

Siguiendo en esa línea, afirmó que si el mandatario respalda el proyecto que se votará en el Congreso, “entonces no tiene que tomar la decisión. La puede tomar el Senado y la puede tomar la Cámara de Diputados, y lo puede hacer sobre la base de lo que sea entonces una señal institucional que vaya más allá de lo que es un perdón”.

Por otro lado, defendió el actuar de los uniformados durante el 18-O. “No nos olvidemos que fue lo que impidieron. Impidieron que las hordas de violentistas se tomaran La Moneda y terminasen de hacer colapsar nuestro sistema democrático. No se equivoquen. Nosotros no tendríamos elecciones hoy día si hubiesen tenido éxito los violentistas que atacaron nuestra institucionalidad”, enfatizó.

A lo que añadió: “Chile se merece seguridad, se merece tener una fuerza pública respaldada, y esa fuerza pública merece el respaldo que le tiene que dar entonces su clase política. Y en la clase política hay ciertos personajes que no pueden sencillamente estar permanentemente lavándose las manos y pasándose la pelota los unos a los otros, porque nadie quiere asumir la responsabilidad personal de ayudar a quienes salvaron a esta República y por lo demás a quienes impidieron que cayera el gobierno de Sebastián Piñera”.

Para cerrar, Kaiser expresó: “La urgencia es una forma también en que el Ejecutivo se pueda hacer parte de un compromiso en que incurrieron”.