UDI pone condiciones a la reforma de seguridad: exige que los cambios a la Constitución sean “quirúrgicos”

Diputados y senadores del partido salieron a moderar el rechazo de Guillermo Ramírez, pero coincidieron en que cualquier cambio a la Carta Fundamental debe ser acotado y no puede convertirse en la base de la agenda de seguridad.

El borrador de la reforma constitucional de seguridad, filtrado antes de su presentación oficial, terminó de instalar la discusión dentro de la UDI.

A la postura crítica de su presidente Guillermo Ramírez se sumaron matices desde otros sectores del partido, que reclamaron que cualquier cambio a la Carta Fundamental debe ser “quirúrgico” y advirtieron que la agenda de seguridad no puede quedar supeditada a esa reforma.

El timonel gremialista, en conversación con La Tercera, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, argumentando que “excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución”.

Horas después, otros parlamentarios de la UDI salieron a matizar el tono, sin desmarcarse del fondo del planteamiento de su presidente.

La diputada Constanza Hube fue la primera en reaccionar. “Nosotros no buscamos refundar nada. El proyecto que hoy día está en borrador y que nos parece bastante mal que se haya filtrado, está todavía trabajándose por parte del Gobierno y nosotros vamos a apoyar aquellas reformas constitucionales que sean agotadas, quirúrgicas y que en ningún caso la agenda de seguridad se tiene que anclar en esa reforma constitucional. Hemos sido bastante claros con respecto a eso y todo lo demás en música”, afirmó.

El senador Gustavo Sanhueza destacó el respaldo del partido a la agenda del Gobierno, pero aclaró que “eso no significa un cheque en blanco”.

Sanhueza recordó además que la disposición del partido a avanzar en materia de seguridad no es nueva.

Y acotó: “Cualquier cambio que se pretenda hacer a la Constitución debe ser quirúrgico y con la mayor precisión, porque la idea siempre será fortalecerla y no provocar un debilitamiento constitucional”.

El diputado Eduardo Cretton, vicepresidente del partido, fue en la misma línea al defender el historial legislativo de la UDI y abordó la crítica del timonel gremialista señalando que “lo que ha planteado el presidente del partido es que hay legítimas dudas respecto del borrador de reforma constitucional que se ha conocido, sobre todo en temas de discriminación arbitraria”.

“Esas dudas no surgen de un capricho, surgen del compromiso que ha tenido la UDI con la constitución vigente y con la institucionalidad”, acotó.

Y sentenció: “A mí no cabe ninguna duda que el ministro Arrau va a recoger esas inquietudes y vamos a construir una buena reforma”.