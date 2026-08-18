Presidente Kast prepara viaje al norte en medio de la grave emergencia por las lluvias en Antofagasta

El Mandatario tiene previsto abordar un vuelo a las 06:30 horas desde Santiago rumbo a Antofagasta,.

El presidente José Antonio Kast se trasladará durante este miércoles a la Región de Antofagasta para conocer directamente la situación provocada por las intensas lluvias y la activación de quebradas.

El viaje se produce luego de que el Gobierno decretara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la provincia de Tocopilla, una de las zonas más afectadas por el sistema meteorológico.

El Mandatario tiene contemplado despegar desde Santiago a las 06:30 horas y, una vez en la región, reunirse con autoridades locales para evaluar el avance de la emergencia y las labores de respuesta. En paralelo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, continúa desplegado en terreno, mientras se espera la designación de un jefe de la Defensa Nacional para coordinar las operaciones.

Kast prepara viaje al norte en medio de la grave emergencia por las lluvias

Tocopilla permanece con sectores afectados por cortes de conectividad, remociones en masa y evacuaciones preventivas ante el riesgo de nuevos eventos.

En ese contexto, el decreto de catástrofe permite disponer de recursos adicionales y reforzar el trabajo de las Fuerzas Armadas y organismos de emergencia para atender a las personas damnificadas y recuperar rutas.

La situación también mantiene en alerta a la comuna de Antofagasta. Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para solicitar la evacuación del sector Coloso debido a la activación de quebradas. El organismo informó mediante el mensaje de emergencia: “¡ATENCIÓN! Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sector Coloso en la comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta”.

Tras su recorrido por la zona norte, Kast retomará su agenda previamente programada en las regiones de Ñuble y Biobío. Este jueves contempla participar en la ceremonia por el natalicio de Bernardo O’Higgins en Chillán Viejo y encabezar un gabinete regional, mientras que el viernes viajará al Biobío para participar en un encuentro enfocado en inversión, empleo y reactivación económica.