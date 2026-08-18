VIDEOS – Las impactantes imágenes que dejó el violento aluvión en Tocopilla

Desde Senapred ordenaron la evacuación de seis sectores de la comuna por la activación de quebradas.

Un violento aluvión afectó durante esta jornada a la comuna de Tocopilla, en la Región de Antofagasta. Fue tal la fuerza del barro que varios vehículos terminaron siendo arrastrados por la vía pública, a vista y paciencia de sus dueños.

En redes sociales se han viralizado diversos registros de lo ocurrido en las últimas horas en sectores como la Población Pacífico Norte.

El aluvión ocurrido en Tocopilla es producto de las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas producto del sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

Según precisó Michelle Adam en T13 Tarde, se registró un pulso de cuatro milímetros por hora. Esto mismo se espera que ocurra en la tarde.

Desde Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretaron Alerta Roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla.

“Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, señalaron desde el organismo.

Por otro lado, se activo la alerta SAE para evacuar al menos seis sectores de Tocopilla producto del aluvión y la activación de quebradas: Pacífico Norte, Tres Marías, Cinco de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O’Higgins.