Qué implica que el Gobierno decrete Estado de Catástrofe en Tocopilla

La medida busca reforzar la respuesta ante las graves afectaciones provocadas por el temporal, mientras autoridades llaman a evacuar preventivamente los sectores que reciban alertas SAE.

El presidente José Antonio Kast decretó este martes Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la provincia de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, debido a los graves efectos provocados por el sistema frontal.

La decisión permitirá reforzar la respuesta estatal mediante el uso de recursos humanos y materiales para atender la emergencia.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, que permanece en la zona supervisando las labores desplegadas, advirtió sobre la magnitud de las remociones en masa registradas en la ciudad y recalcó que la emergencia continúa activa: “En muy poco tiempo se produjeron remociones en masa muy importantes en la ciudad de Tocopilla, generando un gran nivel de afectación. El evento se encuentra en desarrollo y no ha sido superado”.

Ante este escenario, las autoridades insistieron en la importancia de responder oportunamente a las alertas emitidas mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). “Lo más importante en este momento es la transmisión de riesgo para que las personas evacúen a través de la alerta SAE. El llamado del Gobierno es a asegurar la integridad de las personas. Esa es la labor fundamental hoy”, señaló Pavez.

En paralelo, las Fuerzas Armadas comenzaron labores de apoyo en terreno, enfocadas en proteger a la población, colaborar en la habilitación de caminos y entregar asistencia a las familias afectadas. También se efectuaron sobrevuelos para evaluar las condiciones de la zona junto a autoridades regionales y representantes de SENAPRED.

La atención de las autoridades no se limita a Tocopilla. Pavez indicó que existe preocupación por la eventual activación de quebradas en Antofagasta, mientras continúa el seguimiento del sistema frontal. El episodio corresponde al evento número 11 desde el inicio de la emergencia preventiva decretada el 13 de julio, en un contexto asociado a condiciones anormales vinculadas al fenómeno de El Niño.

Según las proyecciones oficiales, el sistema debería comenzar a perder intensidad durante la noche de este martes, escenario que permitiría iniciar desde el miércoles trabajos más intensivos para recuperar la conectividad, despejar sectores afectados y avanzar en la limpieza de las zonas impactadas.