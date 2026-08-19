Bassa (FA) oficia a organismos y PS recurre a Fiscalía por presunto conflicto de interés en proyecto inmobiliario de hermano de Quiroz

Pese a que el proyecto en cuestión no entregó antecedentes requeridos por Sernageomin, un plan contra la permisología encabezado por Quiroz permitió que se le diera luz verde.

Al menos cuatro organismos públicos fueron oficiados por el diputado Jaime Bassa (FA) para entregar antecedentes sobre el proyecto inmobiliario Alto Santorini que tiene bajo cuestionamientos al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), por presuntamente haber favorecido a su hermano. El Partido Socialista, por su parte, ya adelantó que recurrirá al Ministerio Público por el mismo caso.

Según reveló Ciper el martes, el plan que impulsa el secretario de Estado para acelerar permisos medioambientales que mantienen paralizados determinados proyectos de inversión, permitió que su hermano, Víctor Quiroz, pudiera poner en marcha su iniciativa inmobiliaria en una zona cercana a las dunas de Concón, Región de Valparaíso.

El proyecto de Víctor Quiroz recibió luz verde pese a que aún no subsana las observaciones del Sernageomin. Este último organismo advirtió que la inmobiliaria no entregó un estudio sobre el riesgo de remociones en masa del terreno. Desde Chile Transparente, en tanto, cuestionaron que no existan actas de las reuniones del comité de subsecretarios encargados de acelerar los permisos ambientales, con los que el hermano de Quiroz consiguió que su proyecto fuera aprobado.

Al respecto, Quiroz manifestó que “es absolutamente falso. Primero que nada, las políticas del Gobierno lo que han hecho es apurar los procesos de toma de decisión de organismos, no han empujado decisiones ni positivas ni negativas, sino que apurarlas”.

Qué pidió Bassa

A raíz de esta situación, Bassa solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental el expediente del proyecto, la Resolución de Calificación Ambiental correspondiente, los documentos asociados en las reuniones de Lobby y si hubo abstenciones o solicitudes de inhabilitación durante el proceso, en vista del parentesco con el ministro.

Adicionalmente, el parlamentario pidió a la Superintendencia del Medio Ambiente que informe si hubo denuncias o fiscalizaciones y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo información sobre revisiones urbanísticas asociadas. Las secretarías regionales ministeriales involucradas también tendrán que entregar los informes técnicos del proceso y los fundamentos de los votos favorables. Por último, a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se le pidieron antecedentes sobre las medidas para preservar el Campo Dunar y sus zonas colindantes.

“Dada la importancia que tiene el Campo Dunar para el medio ambiente y considerando los antecedentes que rodean la tramitación de este proyecto, corresponde despejar cualquier duda de irregularidad. Cuando existen reuniones previas con autoridades que después deben pronunciarse sobre un proyecto y, además, hay un vínculo familiar directo entre quien participa de su diseño y un ministro de Estado, la transparencia y la probidad deben estar especialmente resguardadas”, fundamentó Bassa.

PS anuncia acciones legales

En la tarde del martes, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Juan Santana confirmaron que denunciarán esta situación ante el Ministerio Público.

“Nos parece que esto es extremadamente grave, porque no solo es una aprobación cualquiera, sino que es una aprobación que ha pasado por encima de las propias recomendaciones que ha hecho el Sernageomin, que ha señalado lo que es básico, que no se puede construir en el mismo lugar donde están los socavones de Concón”, recriminó Manouchehri.

Por su parte, el diputado Santana apuntó a que el plan de Quiroz “viene a contravenir aspectos que son fundamentales, no solamente las recomendaciones técnicas hechas por Sernageomin, sino que también lo que dice la ley 21.770 respecto a que se excluyen, respecto a este tipo de priorizaciones a aquellos proyectos que hoy están siendo evaluados ambientalmente por el servicio de evaluación ambiental. ¿Existe o no un conflicto de interés? Bueno, eso lo tendrá que determinar el Ministerio Público”-