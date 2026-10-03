Los recorridos RED que cambiarán su ruta por la reapertura de calle Bandera

La medida busca mejorar los tiempos de viaje desde el centro hacia el norte de la capital.

Tras casi nueve años, este sábado 3 de octubre se concretó la reapertura de la calle Bandera, en la comuna de Santiago, lo que generó que varios recorridos de buses RED modificaran su recorrido.

La medida busca mejorar los tiempos de viaje desde el centro hacia el norte de la capital, además de erradicar los delitos que se estaban cometiendo en la zona.

Aquellos recorridos que modificarán su ruta a raíz de la reapertura de Bandera serán el 201, 301, 306 y 264n, los cuales dejarán de transitar por calle Amunátegui para circular por esta calle.

Además se suman cuatro nuevos paraderos en los cuales se detendrán los buses 201, 301, 306 y 264n. Estos son:

Parada Instituto Nacional (PA769).

Bandera / esq. Agustinas (PA736).

Bandera / esq. Catedral (PA75).

Bandera / esq. Rosas (PA76).

En tanto, el recorrido 271 ya no se detendrá en la esquina de Amunátegui con Catedral (PA718), y la 509 no parará en la Parada 11 / Metro La Moneda (PA665), Amunátegui / esq. General Mackenna (PA299) y Parada 9 / Metro La Moneda (PA86).

Nuevo recorrido

Además de las modificaciones que sufrieron varios recorridos RED por la reapertura de la calle Bandera, también se sumó un nuevo bus: B46.

Dicha máquina recorre entre la estación de Metro La Moneda y la Población Juan Antonio Ríos, en la comuna de Independencia.

Este bus se convierte en una alternativa para los que viajan en la ruta 301 y 306, que ahora circularán por calle Bandera.