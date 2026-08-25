Tomás Vodanovic: “Se busca polarizar la conversación pública de forma irrelevante”

El jefe comunal reconoció que es “un acto político bien inusual” la propuesta entregada por un militante del Frente Amplio y de la UDI.

Tomás Vodanovic (FA), alcalde de Maipú, reflexionó sobre la propuesta que entregó en conjunto con su par de Providencia, Jaime Bellolio, para mirar a Chile en los próximos 30 años.

En entrevista con radio Cooperativa, el jefe comunal reconoció que es “un acto político bien inusual” la propuesta entregada por un militante del Frente Amplio y de la UDI.

“Tenemos probablemente una visión de sociedad que es profundamente distinta, pero también entendemos que hay ciertas agendas en las que debemos tener mínimos comunes, porque necesitamos que trasciendan como políticas de Estado y no se reinicien cada cuatro años en cada cambio de Gobierno”, precisó Vodanovic.

En esta línea, el alcalde de Maipú cuestionó el actual panorama político del país, aseverando que “el futuro de Chile demanda más de su clase política que estar permanentemente confrontando en temas artificiales, y empezar a pensar agendas de futuro con mayor altura de miras. Y creo que el ejercicio que hemos desarrollado con Jaime (Bellolio) es una invitación también a nuestros pares a someterse un poco más en esa lógica”.

“Por ejemplo, la reforma de seguridad me parece sumamente relevante y seria, y esperaría que la clase política tome decisiones en base a evidencia, buscar acuerdos amplios, políticas públicas que aborden el problema. Pero cuando trasladamos la discusión a un estado de sitio de 240 días, para mí lo que se busca es más polarizar la conversación pública de forma irrelevante y superficial que abordar seriamente agendas que sí son importantes para Chile”, argumentó Vodanovic.

Tomás Vodanovic puntualizó que “un aprendizaje que he tenido en el ejercicio de la gobernanza como alcalde, y que creo que también ha tenido Jaime Bellolio, es que para que las cosas sucedan en un país y en un sistema democrático hay que alcanzar acuerdos. Y si queremos que estos perduren en el tiempo, estos tienen que ser lo más amplios y legítimos posibles”.