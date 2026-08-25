Kenita Larraín denuncia VIF y caso llega a Fiscalía de Género

La denuncia fue ingresada al Tribunal de Familia y derivada a la Fiscalía de Género, que confirmó la existencia de la causa y mantiene sus antecedentes bajo reserva.

La exfigura televisiva y numeróloga María Eugenia “Kenita” Larraín presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar contra su esposo, el empresario argentino Sergio Ader.

El caso fue ingresado al Tribunal de Familia y posteriormente remitido a la Fiscalía de Género, organismo que confirmó la existencia de la denuncia, aunque no entregó detalles debido al carácter reservado de la causa.

La situación fue revelada inicialmente por la periodista Fany Mazuela en el programa Chismosos de TVR y según afirmó, Larraín habría experimentado episodios de maltrato durante varios años.

“Kenita Larraín lamentablemente fue víctima de Sergio Ader, que era su marido, fue víctima de violencia intrafamiliar. Ayer recibí documentos que acreditan esto. Lo lamento en el alma, porque a Kenita la conozco hace muchísimos años, y ella siempre apostó por tener una familia, por el amor”, afirmó.

Mazuela agregó que los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público debido a la gravedad de los hechos: “Esto está acreditado en la justicia, ella hizo una demanda en el Juzgado de Familia y lo derivaron al Ministerio Público por la gravedad del asunto, porque era un maltrato habitual, lamentablemente”.

También sostuvo que los episodios se habrían extendido durante años: “Lo más grave de todo es que, según consta este documento, es un maltrato habitual que ella habría vivido desde que nació su hija. Su hija tiene diez años, imagínate. Su relato dice que al principio como que lo normalizaba, pero esto fue creciendo al punto de hacer esta demanda.”

De acuerdo con lo señalado por la periodista, Ader habría quedado sujeto a medidas cautelares y habría debido abandonar el domicilio familiar. “Es tal el problema, que Sergio Ader está con medidas cautelares, tuvo que abandonar el hogar familiar por orden de la justicia y quedó apercibido. Kenita tiene visitas de Carabineros para resguardarla y orden de alejamiento de este energúmeno”. Estas últimas medidas no han sido confirmadas oficialmente por los organismos judiciales.

Desde la Fiscalía Oriente señalaron que la denuncia fue efectivamente recibida y que el Tribunal de Familia remitió los antecedentes a la Fiscalía de Género.

Debido a la naturaleza de la investigación, los detalles permanecen bajo reserva, en línea con las normas destinadas a proteger la intimidad, integridad y seguridad de las posibles víctimas.