Diputado Winter oficia a La Moneda para aclarar eventuales vínculos de la Secom con Fernando Cerimedo

El legislador recordó el paso de Felipe Costabal por Casa Común, organización que contrató a la agencia de Fernando Cerimedo durante la campaña del Rechazo.

El diputado Fernando Winter (FA) envió un oficio a la Segegob, a cargo de Claudio Alvarado, para aclarar los eventuales vínculos entre la Secretaría de Comunicaciones (Secom), liderada por Felipe Contabal, con Felipe Cerimedo y cuentas trolls de redes sociales.

El parlamentario solicitó conocer si la Secom ha coordinado, financiado o alimentado con información a cuentas anónimas para amplificar contendidos oficiales.

“Nadie en su sano juicio puede creer que el gobierno de José Antonio Kast y las cuentas de las granjas de bots y estas cuentas trolls no están vinculados”, indicó el diputado Winter.

En esta línea, Gonzalo Winter puso como ejemplo lo sucedido en marzo pasado, cuando conocidas cuentas trolls informaron que estaban “en huelga” para presionar a la Secom, las que además desaparecieron de las redes tras conocerse la detención de Cerimedo en Bolivia.

“Es imposible no pensar que las cuentas bots que llevan años atacando a la izquierda y a los adversarios de Kast tengan algún tipo de relación con el Gobierno y Republicanos. Son las mismas cuentas que fueron denunciadas por Evelyn Matthei y que desaparecieron justamente cuando Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia y se encontraron granjas de bots. Además, declararon públicamente estar en huelga hasta resolver sus problemas con la Secom”, argumentó Winter en redes sociales.

“¿Y quién dirige la Secom? Felipe Costabal, quien trabajó con Cerimedo durante la campaña del Rechazo. Por eso hemos oficiado al Gobierno para que transparente si existen o existieron vínculos, contratos o algún tipo de coordinación con estas cuentas o con Cerimedo. Estamos hablando de criminales digitales que han tenido capacidad real de influir y ensuciar el debate público chileno”, puntualizó el legislador del Frente Amplio.

El diputado Gonzalo Winter recordó el paso de Felipe Costabal por Casa Común, organización que lideró la campaña del Rechazo al primer proceso constitucional en 2020, la cual contrató los servicios de Numen, la agencia de Fernando Cerimedo.