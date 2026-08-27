Estudio ODEPA: Los productos que dispararon el precio de la canasta dieciochera

El mayor salto porcentual correspondió a la papa, cuyo precio pasó de $1.114 a $1.650 por kilo, equivalente a un alza de 48,1%.

Preparar una parrilla para las próximas Fiestas Patrias implicará desembolsar más dinero que en 2025, ya que de acuerdo a un análisis elaborado por XTB Latam, a partir de precios de supermercados recopilados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), estableció que una canasta dieciochera compuesta por 11 productos típicos alcanza actualmente los $42.984, cifra que supone un incremento anual de 5,4% y que corresponde al mayor valor nominal registrado en los últimos cinco años.

El estudio comparó el precio de un kilo de asado carnicero, costillar de cerdo, pechuga de pollo, papa, limón, cebolla, tomate, palta Hass, marraqueta y arroz, además de una unidad de lechuga. De los 11 productos considerados, ocho aumentaron su valor respecto de 2025.

Los productos que dispararon el precio de la canasta dieciochera

El mayor salto porcentual correspondió a la papa, cuyo precio pasó de $1.114 a $1.650 por kilo, equivalente a un alza de 48,1%.

Sin embargo, el producto que más peso tuvo en el encarecimiento de la compra fue el asado carnicero. Este corte alcanzó un precio mediano de $9.886 por kilo, $956 más que hace un año, mientras que el costillar de cerdo llegó a $9.518, con un incremento de $822. En conjunto, ambos productos explican $1.778 de los $2.212 adicionales que cuesta la canasta, concentrando cerca del 80% del aumento total.

“La papa sube casi 50%, pero un kilo más caro suma poco más de $500 a la compra. En el caso del asado, el aumento se acerca a $1.000 por kilo. Por eso, para entender qué producto incide más en el encarecimiento, hay que mirar los pesos y no solo la variación porcentual”, aclaró Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB a T13.

No todos los alimentos siguieron la misma tendencia. La pechuga de pollo registró una baja de $277, hasta los $4.944 por kilo, mientras que el arroz disminuyó 8,5% y la marraqueta se mantuvo prácticamente sin cambios.

Estos movimientos coinciden con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que en julio registró un aumento interanual de 9,1% en la carne de vacuno y una disminución de 4,7% en la carne de ave.