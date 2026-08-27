Muertos en Nepal superan los 360: equipos de rescate buscan a más de 1.400 desaparecidos entre el barro

Las tareas de búsqueda avanzan en medio de grandes dificultades por la destrucción de caminos y el corte de las comunicaciones.

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Militares, equipos de especialistas y voluntarios iniciaron la búsqueda entre el barro de los más de 1.400 desaparecidos tras la devastadora riada entre Nepal y Tíbet que dejó al menos 362 muertos, de acuerdo con los últimos reportes.

Sin embargo, las labores se desarrollan en medio de difíciles condiciones, dada la destrucción de caminos, el derrumbe de puentes y el corte de las comunicaciones.

A lo anterior se suma la alerta por posibles nuevos desprendimientos, producto de las lluvias registradas en el país situado en el Himalaya y que tiene fronteras con China e India.

Según indicaron medios que accedieron a la zona devastada por la riada, en total suman 1.468 los desaparecidos en ambos lados de la frontera con China.

Para acelerar las tareas, el gobierno desplegó también a efectivos del Ejército, junto a más de 7.400 efectivos de seguridad y helicópteros de las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, que hasta el momento han rescatado con vida a 123 personas que se encontraban atrapadas o incomunicadas.

Relatos de sobrevivientes a la riada en Nepal

Bibek Kumal, un nepalí de 24 años, quedó atrapado por una avalancha de lodo y rocas cuando cavaba un pozo cerca de la frontera, según le relató a la agencia Reuters. “Empecé a correr. Entonces, una pared de agua cayó con estruendo como si fuera un terremoto“, contó desde su cama en el Centro Nacional de Traumatología de Katmandú, la capital de Nepal.

Recordó que sus compañeros de trabajo lo alertaron para que corriera y que logró salvarse tras quedar colgado en un árbol. “Si no hubiera habido un árbol de mango, me habría arrastrado la corriente y habría muerto“, dijo.

Por otra parte, Rihana Lamichhane, una niña de 11 años, apuntó que “mientras cruzaba el río, de repente el agua de la inundación bajó a borbotones“.

“Me alegra estar a salvo. No tengo ni idea de qué les pasó a mis amigos“, añadió en el hospital donde se la internó debido a sus heridas en el pecho y una pierna.