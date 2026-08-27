Data Influye: 42% cree que la agenda de seguridad del Gobierno no aborda los problemas del área

Un 33% de los encuestados prefiere mejorar las leyes en lugar de modificar la Constitución y un 26% está en contra de hacer cambios en ella.

La agenda de seguridad que el Gobierno pretende tramitar en el Congreso no termina de convencer a la ciudadanía. Si bien un 76% declara haber escuchado mucho o algo de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), un 42% considera que las medidas contenidas en ella no abordan los principales problemas en esta materia, según reveló la última encuesta Data Influye.

Un 35% considera que a esta estrategia le faltan medidas más duras contra el crimen organizado. El sondeo también evalúo la percepción sobre la vía de las modificaciones constitucionales en la agenda. Un 33% prefiere mejorar las leyes antes que alterar la Constitución, mientras que un 26% considera que no deberían realizarse cambios a la carta fundamental.

Por otra parte, un 36% aprueba la forma en la que José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno y un 61% la desaprueba. El Gobierno, en tanto, registra 33% de aprobación y 62% de desaprobación. Consultados sobre los cambios de gabinete, un 45% los atribuyó a improvisación en los nombramientos, un 25% a dificultades para conformar los equipos, 38% a problemas en la conducción y coordinación del Gobierno y un 33% a errores en la selección de autoridades.

La migración irregular y la economía

Adicionalmente, la medición registró las percepciones de la ciudadanía sobre los avances de las promesas con las que la actual administración llegó al poder. En este ítem, por ejemplo, el control de la migración irregular registra la mayor percepción de avance (30%).

Los retrocesos, en cambio, se concentran en el crecimiento económico y el empleo (60%), la inflación y el costo de la vida (59%) y medio ambiente y desarrollo sostenible (57%).

Un 39% identifica la inflación y el aumento del costo de la vida como el principal problema que podría debilitar políticamente al Gobierno. El ámbito económico no despierta evaluaciones positivas: un 69% cree que la recuperación del país tardará más de dos años, un 46% que la economía decaerá este año, un 31% que se estancará y solo un 23% que progresará.

