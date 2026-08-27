Foro Madrid: La Moneda defiende participación de Kast en encuentro de derecha internacional

Mientras desde Chile Vamos dejaron ver la inconveniencia de la participación del mandatario en el encuentro internacional.

La Moneda, a través del subsecretario de Interior, Máximo Pavez, defendió la presencia del presidente José Antonio Kast como uno de los oradores del Foro Madrid, encuentro de la derecha conservadora internacional que se realizará a principios de septiembre en Santiago.

Pavez salió al paso de los cuestionamientos recibidos desde el propio oficialismo, en medio de la discusión sobre si el mandatario es “iliberal”, declarando que “el presidente de la República es un líder respecto de no solamente nuestra política nacional, sino que el también ha cruzado fronteras y se ha vinculado con distintos movimientos y partidos políticos”.

El subsecretario del Interior precisó que “está organizado por organizaciones no gubernamentales, fundaciones de distintos países respecto a las cuales, el entonces candidato José Antonio Kast participó muy activamente y, por lo tanto, nos parece que es perfectamente posible y consistente que en su calidad de presidente de la República pueda participar no solamente en este foro, sino que en cualquier foro en el que él pueda dar a conocer su visión respecto del país”.

Además de José Antonio Kast, el Foro Madrid contará con la participación de los diputados Benjamín Moreno (Republicanos), Cristián Araya (Republicanos), Francisco Orrego (RN) y Ricardo Neumann (UDI), para disertar sobre el Rechazo al primer proceso constitucional.

Sin embargo, desde Chile Vamos dejaron ver la inconveniencia de la presencia del jefe de Estado en la cumbre de derecha, mientras que tiendas como Evopoli ya anunciaron derechamente que se restarán de la actividad que se desarrollará en San Carlos de Apoquindo.

“Evópoli no forma parte de dicha instancia ni participará tampoco de encuentro”, precisó una declaración pública firmada por el senador Luciano Cruz-Coke, timonel de la colectividad.

Esta postura fue defendida por el senador Matías Walker (IND-Evópoli): “Le recomendaría al presidente Kast hablarle al 58% de la 2a vuelta y no al 23% de la 1a. El Foro de Madrid está marcado por la intolerancia. Celebro el llamado que hace Evopoli y su decisión de restarse de ese evento”.

Esto mientras que desde Republicanos defendieron la realización de este tipo de actividades, apuntando a la “batalla cultural” que los enfrenta a la oposición.

“Es una buena instancia para que se puedan debatir también ideas en la lógica, efectivamente, de la batalla cultural, que son necesarias”, puntualizó Vicente Bruna, secretario general del partido, a radio Cooperativa.