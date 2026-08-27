Todo lo que se sabe del hombre acusado de ser el autor del mortal atropello de Paz Ramírez

Este jueves pasará a control de detención el hombre que fue detenido en la víspera luego de ser acusado de ser el autor del mortal atropello a la cineasta Paz Ramírez, tras lo cual la Fiscalía Oriente lo formalizará por el cuasidelito de homicidio.
De acuerdo con lo informado por el teniente coronel Mario Ugarte, de la SIAT de Carabineros, el arresto del sujeto se concretó en un departamento situado en la calle Merced con Mac Iver, en pleno centro de la capital.
“Se posicionó este vehículo acá en la comuna de Santiago, con todos los rastros, huellas e indicios que nosotros logramos recuperar, incluidos testigos de carácter imparcial, levantamiento de cámaras, también pedazos del mismo automóvil, con los cuales nosotros pudimos hacer match con respecto al móvil que se encuentra en este subterráneo“, detalló Ugarte.
Por su parte, el jefe del departamento OS9 de Carabineros, teniente coronel Fernando Bozo, señaló que el automóvil tenía signos compatibles con haber participado del atropello.
Qué se sabe del acusado del atropello de Paz Ramírez
El reporte policial indicó que el sujeto detenido por el atropello de Paz Ramírez es un ciudadano chileno de 53 años.
Además, el teniente coronel de la policía uniformada precisó que el individuo tiene antecedentes de conducción en estado de ebriedad.
También se confirmó que, tras su captura, el sujeto fue interrogado y se le realizó el narcotest para determinar si al momento del atropello de Paz Ramírez se encontraba bajo los efectos de alguna droga.