Exministro Blumel (Evópoli) arremete contra republicanos: “¿Cuántos han vivido en poblaciones?”

El exministro del Interior Gonzalo Blumel (Evópoli) hizo una dura crítica contra el Partido Republicano por, a su juicio, estar en una lógica adversarial contra Chile Vamos y contra la reforma de seguridad del Gobierno.

En conversación con radio 13c, el exsecretario de Estado fue consultado por el epíteto de iliberal con el que intelectuales han calificado al presidente José Antonio Kast y a la reforma constitucional de seguridad que éste impulsa, y por las desestimaciones que han hecho militantes republicanos de estas acusaciones al vincularlas con un debate de élite. “¿Cuántos de los dirigentes republicanos viven o han vivido en poblaciones, han vivido con el pueblo, conocen sus necesidades, entienden sus inquietudes y sus temores?”, respondió Blumel.

En ese sentido, hizo un llamado a distinguir entre “meterse a redes sociales, indagar en ellas, dilucidar lo que dicen los bots, y otra cosa realmente es atenderse en un consultorio, estar en Fonasa, que tus hijos vayan a una escuela pública, a un liceo con número y que ahí realmente sientan lo que es la realidad y el deseo de los chilenos”.

“Para mí, esos comentarios son reflejo de una soberbia y una superioridad moral que, en ciertos sectores de la política, en la derecha y también en la izquierda, se ha vuelto infumable y hace muy difícil el diálogo democrático”, aseveró.

Respecto de las diferencias entre los republicanos y el resto de la derecha en torno a la reforma de seguridad, Blumel aseguró que “esto refleja un problema más de fondo. Cuando tú generas un Gobierno con un grupo de partidos que te apoyan, pero no tienes un proyecto a largo plazo y no tienes una coalición, entonces es casi una obviedad asumir que van a enfrentar problemas a la vuelta de la esquina, porque no hay un proyecto compartido”.

“Los republicanos muchas veces siguen en esta lógica adversarial no contra la izquierda, contra la centroderecha, su matriz política. Salieron, la gran mayoría de la UDI y de los gobiernos del presidente Piñera I y II, y están en un plan de ‘reemplazo’. Entonces si eso no para, estas cuestiones van a seguir creciendo. Si es ridículo que después del tremendo éxito de la megarreforma (…) se haya producido este enredo producto de una reforma que está muy mal concebida y que la discusión sea entre los propios partidarios de Gobierno”, añadió.