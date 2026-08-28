Kast tras el asesinato de carabinero en Renca: “Necesitamos más herramientas de seguridad”

Esta mañana se detuvo a dos sospechosos de participar en el homicidio del policía, tras allanamientos realizados en la comuna de Santiago.

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En la comuna de Santiago fueron detenidos esta mañana dos sujetos presuntamente involucrados en el asesinato del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez, ocurrido en la víspera en la comuna de Renca, horas después de que el presidente José Antonio Kast pidió “avanzar urgente en leyes” para incrementar la seguridad en el país.

Según las informaciones proporcionadas por la policía uniformada, la captura de los sospechosos se concretó tras dos allanamientos realizados en las inmediaciones de las calles Lira y Arauco, como parte de las diligencias ordenadas por la Fiscalía ECOH para esclarecer el hecho.

Al abordar el tema, el fiscal Cristóbal Salazar, dijo que una de las interrogantes que se busca dilucidar es “establecer los motivos del porqué el funcionario de Carabineros estaría en el lugar en el que se le halló muerto“, a la vez que ratificó que la víctima se encontraba fuera del automóvil cuando fue atacado.

Kast pidió apurar leyes de seguridad tras asesinato del carabinero

Por otra parte, el presidente José Antonio Kast lamentó este el fallecimiento de un cabo segundo de Carabineros ocurrido en la víspera, a la vez que pidió avanzar en leyes que incrementen la seguridad.

A través de su cuenta en X, el mandatario manifestó que “lamento profundamente la muerte del Cabo 2do de Carabineros, baleado en Renca, en circunstancias que se investigan“.

“Necesitamos avanzar urgente en leyes que nos permitan entregar más herramientas de seguridad y protección en nuestro país“, añadió el jefe de Estado.

El asesinato del carabinero ocurrió pasadas las 19:30 horas del jueves en el sector de calles 21 de Mayo con Miraflores, en Renca, cuando tres sujetos se le aproximaron y le dispararon en al menos tres oportunidades.