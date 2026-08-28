Quién era el carabinero asesinado de franco en Renca y las principales hipótesis del crimen

El funcionario que estaba de civil falleció tras recibir un disparo en el rostro en la comuna de Renca.

Este jueves, un funcionario de Carabineros identificado como Alejandro Ortiz Vásquez, fue asesinado tras recibir un disparo en la comuna de Renca cuando se encontraba de franco.

Este hecho tuvo lugar en la población El Perejil a eso de las 19:00 horas. Allí, la víctima fue encontrada sin signos vitales en calle 21 de Mayo con Miraflores.

El carabinero tenía 32 años y al momento de recibir el ataque desempeñaba funciones en la Subcomisaría Conchalí Norte, donde alcanzó el rango de cabo segundo.

La investigación, que quedó a cargo del OS9 de Carabineros, se extendió hasta Quilicura, donde fue hallado un vehículo blanco y completamente quemado. Ahora se indaga si se usó en el crimen.

“Efectivamente se encontró un vehículo que se está estableciendo la eventual participación en este caso con este homicidio y, por supuesto, ello es materia de investigación”, aseveró Cristóbal Salazar de la Fiscalía ECOH.

Las hipótesis del asesinato de carabinero de franco en Renca

De acuerdo a la explicación de las autoridades, la calificación jurídica del hecho es un homicidio y que la investigación se ha centrado en establecer los “motivos de por qué el funcionario estaría en el lugar en el que se halló muerto”.

El general Juan Pablo Díaz, jefe de la Zona Metropolitana Este de Santiago, sostuvo que “no voy a descartar ninguna dinámica respecto al hecho” y que no puede “descartar ni confirmar ninguna línea investigativa”.

Si bien una de las principales hipótesis es un intento de robo del vehículo particular del carabinero, un Chevrolet Groove rojo, este fue encontrado intacto y sin impactos balísticos ni vidrios quebrados.

Considerando lo anterior, la indagatoria deberá esclarecer las razones por las que el cabo segundo llegó hasta dicho sector de Renca.