Desempleo en Chile alcanza su nivel más alto en cinco años: los factores que explican esta cifra

El biministro Daniel Mas se pronunció al respecto y aseveró que “sabemos que queda mucho por hacer. Vamos a seguir acelerando inversiones y poniendo el empleo en el centro de nuestras decisiones, con especial preocupación por mujeres y jóvenes”.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer este viernes las cifras más recientes sobre la tasa de desempleo en Chile, la cual se situó en 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026., su nivel más alto desde junio de 2021.

La cifra registró un incremento de 0,8 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,2%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 10,4%, incididas por quienes se encontraban cesantes (9,4%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (20,9%).

Con ello, son cuatro trimestres consecutivos con desocupación por sobre el 9%, cuyo deterioro ocurre en que la economía nacional experimentó dos trimestres seguidos de contracción durante la primera parte del año.

Desempleo en Chile: caída de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas decreció 0,2%, incidida exclusivamente por los hombres (-1,1%), debido a que las mujeres aumentaron 1,0%.

Este número llegó a 9.314.000, es decir, 16.000 menos que en el mismo trimestre de 2025 y 89.000 menos que en el trimestre abril-junio, lo que representa una caída en la generación de empleo. La cifra de personas desocupadas subió en cerca de 100.000 respecto al trimestre anterior.

Según sector económico, la contracción de la población ocupada fue influida por información y comunicaciones (-14,6%), enseñanza (-3,3%) e industria manufacturera (-2,7%), en tanto que por categoría ocupacional, el descenso se observó en personas asalariadas formales (-2,4%) y familiares no remunerados (-6,7%).

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,3%, aumentando 0,6 pp. en el período, debido al ascenso de 1,7% de la fuerza de trabajo, mayor al 1,0% registrado por las ocupadas, mientras que las desocupadas se expandieron 7,6%, incididas únicamente por las cesantes (8,6%).

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,9%, creciendo 1,0 pp. en un año, “a raíz de la nula variación de la fuerza de trabajo, y de la disminución de 1,1% registrada por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 12,9%, incididos por los cesantes (10,2%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (54,6%)”, según detallaron desde el INE.

Qué dijo el biministro Mas tras las nuevas cifras del desempleo

Luego de que dieran a conocer estas cifras, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expuso que “los datos de empleo nos muestran una realidad que seguimos enfrentando con mucha seriedad”.

En este marco, expuso que “mientras tengamos a tantos chilenos buscando trabajo, no podemos estar conformes”.

Siguiendo en esa línea, el secretario de Estado sostuvo: “Hemos estado muy activos, en terreno y conectados con esta urgencia. Pusimos en marcha Modo Empleo, que ya ha generado más de 35 mil empleos y activado oportunidades para cerca de 125 mil personas”.

“Sabemos que queda mucho por hacer, y que para quien hoy no tiene trabajo las señales todavía no son suficientes. Vamos a seguir acelerando inversiones y poniendo el empleo en el centro de nuestras decisiones, con especial preocupación por mujeres y jóvenes. No queremos una recuperación que exista solamente en las estadísticas: queremos que se sienta en las regiones, llegue a los hogares y se traduzca en más y mejores empleos para los chilenos”, sentenció a través de una declaración que difundió el Ministerio de Energía.