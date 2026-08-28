Mara Sedini asegura que nunca conoció a Cerimedo y defiende a Kast: “No ganó por una campaña de bots”

La exvocera de Gobierno se refirió a las críticas de Matthei hacia el mandatario por campaña de bots en su contra.

La exvocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a la polémica sobre Fernando Cerimedo y las presuntas operaciones digitales vinculadas a campañas políticas, donde aprovechó de responder a los dichos de Evelyn Matthei contra el presidente José Antonio Kast.

Durante la semana, Matthei recordó una conversación que sostuvo con el mandatario, luego de que acusara una campaña de bots en su contra. “Me lo dijo varias veces en mi cara, mirándome a los ojos, que no tenía nada que ver con esas campañas“, comentó, a lo que agregó: “No le creí nada y sigo no creyéndole nada”.

Tras la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia, quien tenía una granja de bots y presuntos vínculos en nuestro país, Sedini afirmó en Tele13 Radio que “nunca lo conocí, no supe quién era hasta que salió en las noticias. Me he enterado de todo en la prensa”.

En este marco, la exministra manifestó que “todos los que hemos enfrentado la vida pública, sobre todo en política nos hemos visto afectados por muchas cosas que salen en redes sociales, que son muy brutales, muchas veces son mentira”.

A lo que agregó: “Pese a que tenemos que ser siempre responsables y hacernos cargo de las cosas que hacemos, tenemos que tener mucho ojo en cómo avanzamos en cosas o iniciativas que tengan que ver con limitar la libertad de expresión y limitar la libertad de prensa. Lo digital es parte de todo ámbito comunicacional”.

Mara Sedini abordó críticas de Matthei por campaña de bots

De todas maneras, la exvocera expresó que “evidentemente que se hace mucho daño y tenemos que resguardar eso sin entrar limitaciones a la libertad de expresión”.

En cuanto al caso de Matthei, sostuvo que “sabemos que es algo que le costó pero tenemos que seguir avanzando, es una discusión que quedó en el pasado. Hoy tenemos un Presidente que es José Antonio Kast que no ganó por una campaña de bots, ganó porque supo leer la situación país (…) La gente optó por él mayoritariamente, eso hay que respetarlo y no entrar en una pelea chica”.

“Yo estando en el gobierno también tenía mis bots en contra que salían a reventarme por cualquier cosa. No nos veamos la suerte entre gitanos, es algo que está pasando y viene de todos los lados posibles”, complementó.

Por otro lado, Sedini defendió la reforma de seguridad que plantea el Gobierno, señalando que “se necesitan nuevas herramientas” en esta materia y, sobre las críticas que ha recibido la propuesta, aseveró que “lo que hace es abrir un debate y queda claro que tanto el Presidente como el ministro (Martín) Arrau están dispuestos a tener esa conversación. Con eso yo veo algo muy positivo”.

En esa línea, defendió a Kast y acusó que “se ha tratado de instalar esta frase de iliberal o autoritarismo, que yo creo que es un poquito exagerado. Me parece razonable que frente a una propuesta que tiene muchas diferencias, requiere una discusión seria para ver los efectos que podría tener. Hace mucho rato hay una ultraizquierda que se está articulando muy bien para usar esa terminología”.