El peso del apellido Bolsonaro en Brasil: ocho familiares del expresidente se presentarán en las elecciones

Los brasileños acudirán a las urnas el 4 de octubre para renovar el Senado, la Cámara de Diputados y las Asambleas Legislativas de diversos estados.

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Para el próximo domingo 4 de octubre está fijada la elección presidencial en Brasil, en la que Lula da Silva y Flávio Bolsonaro aparecen como los dos únicos candidatos con posibilidades reales de pasar al balotaje.

Además, ese día los brasileños acudirán a las urnas para renovar el Senado, la Cámara de Diputados y a las Asambleas Legislativas de diversos estados, y el apellido Bolsonaro se repetirá una y otra vez.

Según recordaron los medios de ese país, no es la primera vez que familiares del expresidente Jair, condenado por golpismo e inhabilitado para tomar parte en los comicios, se presentan como candidatos. De hecho, en 2022 fueron cinco.

El apellido Bolsonaro estará en casi todas las papeletas en Brasil

De acuerdo con lo reportado, este 2026 serán ocho los Bolsonaro que dirán presente en la elecciones que se realizarán en poco más de un mes.

En concreto, la esposa de Jair Bolsonaro, además de tres de sus hijos, un hermano, un primo y hasta su exmujer están inscritos para optar a distintos cargos nacionales y estaduales.

Sin duda el más notorio es Flávio, que por el momento aparece segundo en las encuestas tras el presidente y candidato a la reelección, Lula da Silva.

Junto con él aparecen sus hermanos Carlos y Jair Renan, el primero postulando al Senado y el segundo a la Cámara Baja.

También se presenta como candidata al Senado por Brasilia, Michelle, la actual esposa de Jair Bolsonaro y madrastra del candidato presidencial.

A ellos se suma la exesposa del líder del clan, Rogéria, quien también se presentará como postulante a la Cámara Baja.

Además, aspira llegar a la Cámara de Diputados Renato Bolsonaro, uno de los cinco hermanos del exmandatario.

Finalmente, Marcelo, primo de Jair, y Valéria, esposa de un primo segundo, se presentarán como candidatos a la Asamblea Legislativa de São Paulo.