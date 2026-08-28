Líder de VOX no viene a Chile: las razones de Santiago Abascal para bajarse del Foro Madrid

El líder de ultraderecha no podrá decir presente en la actividad que se realizará la próxima en San Carlos de Apoquindo.

La próxima reunión del Foro Madrid, encuentro internacional de la derecha conservadora, que se realizará la próxima semana en Santiago, ya cuenta con su primera baja, luego que se confirmara que uno de los fundadores de la instancia, Santiago Abascal, decidiera quedarse en España.

Según reportaron medios ibéricos, el líder de VOX no podrá estar presente este 3 y 4 de septiembre en San Carlos de Apoquindo en la actividad organizada por Fundación Disenso, centro de pensamiento de VOX.

La razón de esta ausencia es que Santiago Abascal prefirió ser parte de la comparecencia que Pedro Sánchez ,presidente del gobierno español, realizará ante el Congreso para explicar la gestión realizada en medio de la crisis de Ceuta.

Abascal es cercano al presidente José Antonio Kast, uno de los principales oradores confirmados por Foro Madrid -donde también participará el ministro Martín Arrau- con quien se ha reunido en numerosas ocasiones.

La última de ellas fue cuando Kast realizó una gira por Europa antes de llegar a La Moneda. Luego de su triunfo en las urnas, el líder de VOX dedicó sentidas palabras para el ahora mandatario.

“Enhorabuena a mi amigo José Antonio Kast por su excelente resultado, que anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre. ¡Felicidades, José Antonio! Los patriotas de ambos lados del Atlántico celebramos tu victoria”, planteó Abascal en redes sociales.

Por su parte, The Clinic precisó que Santiago Abascal será reemplazado por Ignacio Garriga, secretario general de VOX.