Sin alusión a polémico decreto: Kast y Milei reafirman soberanía chilena en Estrecho de Magallanes

Los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei firmaron una declaración conjunta tras su reunión bilateral, donde reafirman la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, pero sin hacer alusión al polémico decreto argentino que contradice los tratados limítrofes sobre el territorio.

En el documento, los mandatarios indicaron que “coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho”.

Junto con ello, Kast respaldó las pretensiones de Argentina “sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.

En otra materia, el mandatario chileno valoró el compromiso de la Casa Rosada y Javier Milei “destinado a materializar a la brevedad posible la detención y extradición de Galvarino Apablaza”.