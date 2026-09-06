Otra vez: autoridades argentinas se desdicen de dichos sobre el Estrecho de Magallanes y alegan “confusión”

Patricia Bullrich y el canciller Quirno debieron dar pie atrás a lo expresado en las últimas horas y reafirmaron la declaración conjunta firmada por Kast y Milei.

La senadora Patricia Bullrich y el canciller argentino Pablo Quirno salieron a aclarar sus dichos sobre el Estrecho de Magallanes, luego de la controversia provocada por su postura de tomar “control” sobre el territorio chileno y apuntaron a una “confusión”.

La primera en reaccionar fue la ex ministra de Seguridad de Javier Milei, quien en la previa había consignado que “el concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse: en la frontera norte contra la droga, en la frontera sur en lo que es la lucha por la recuperación de las Malvinas, y el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”.

Ante la polémica, según precisó 24 Horas, Bullrich se comunicó con embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte: “Quiero aclarar una confusión de nombres que se deslizó en una declaración radial. El canal al que quise hacer referencia es el canal de Beagle y nunca el Estrecho de Magallanes que pertenece en su totalidad a la hermana República de Chile”.

“Lamento haber generado una incertidumbre. Mi amistad y la de nuestro país con Chile es sincera y permanente”, agregó la ahora legisladora.

Más tarde se sumó el canciller Pablo Quirno, quien salió a aclarar su postura respecto a que Argentina era un país “bioceánico”, puntualizando que ratifica “cada uno de los términos” de la declaración conjunta entre José Antonio Kast y Milei.

“Firmamos allí una declaración conjunta en la que dejamos asentado todo el potencial de cooperación entre nuestros países, y que expresa con exactitud nuestro horizonte en materia energética, minera, comercial, de conectividad y de seguridad. La reafirmo en cada uno de sus términos”, resaltó el ministro, precisando que “cuando hablé de la condición bicontinental y bioceánica de la Argentina me referí a lo que dije a continuación en esa misma entrevista: ‘…fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur, que es el camino hacia la Antártida”.