Argentina reitera llamado a “control” del Estrecho de Magallanes y Kaiser pide explicaciones a Cancillería

Kaiser se sumó a las voces oficialistas que dejaron ver sus críticas a la labor de Francisco Pérez Mackenna en esta materia.

La declaración conjunta presentada por los gobiernos de José Antonio Kast y Javier Milei sobre la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes no logró aplacar la polémica, luego que la ex ministra argentina Patricia Bullrich reiterara la postura trasandina de tomar “control” del territorio.

Las declaraciones de la ahora senadora se suman a lo expresado por el canciller Pablo Quirno respecto al carácter “bioceánico” de su país.

En entrevista con radio Mitre, Bullrich expresó que “Argentina tiene que protegerse cada vez más. Esa base y la fortaleza de nuestras Fuerzas Armadas… No podemos ser un país lleno de recursos naturales, con un conflicto en las Islas Malvinas, y no tener Fuerzas Armadas potentes“.

“El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse: En la frontera norte contra la droga, en la frontera sur en lo que es la lucha por la recuperación de las Malvinas, y el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida“, detalló la ex ministra de Seguridad de Milei.

Ante esta situación, Johannes Kaiser hizo un llamado a la Cancillería, comandada por Francisco Pérez Mackenna, a dar explicaciones por el cuestionamiento a la soberanía nacional por parte de Argentina.

“A mí me parece que todavía tenemos que esperar una buena explicación de la Cancillería, una bajada de esto”, sostuvo el líder de los libertarios, que fue parte de una actividad de la Gran Logia de Chile.

Para el otrora candidato presidencial, “acaban de haber declaraciones del canciller argentino que complican un poco la situación nuevamente”, y tras hacer alusión a lo expresado por Bullrich, agregó que “la verdad es que a mí me genera ruido lo que está sucediendo en este momento”.

“Chile no se puede dar el lujo de tolerar, porque, de otra manera, en 10 o 20 años más, eso se va a utilizar para confrontarnos en tribunales internacionales o para generar un caso de debate respecto de cuáles son los espacios de soberanía, tanto de Argentina como de Chile”, sentenció Kaiser.