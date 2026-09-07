Cadem: 71% cree que Argentina no respeta la soberanía chilena y 47% estima que Kast ha manejado mal la controversia

El 40% de los consultados considera al país vecino como un enemigo de Chile, aunque el 36% cree que se trata de un aliado.

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Un 71% de los consultados estima que Argentina no respeta la soberanía chilena y tiene pretensiones territoriales sobre el Estrecho de Magallanes, a la vez que casi la mitad evalúa mal la actuación del presidente Kast en el tema, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Cadem.

El 40% considera al país vecino como un enemigo de Chile, aunque el 36% cree que se trata de un aliado y solamente un 25% opina que Argentina sí respeta la soberanía nacional.

Respecto de la forma en que el presidente José Antonio Kast manejó la reciente controversia, el 47% calificó su actuación como mala o muy mala, en tanto que un 44% la evaluó como buena.

En cuanto a la relación entre los presidentes de ambos países, el 60% de los encuestados por Cadem considera que el presidente argentino, Javier Milei, es amigo de Kast, mientras que un 26% lo identifica como su adversario.

Cadem y la nueva evaluación de la gestión de Kast

Sobre la gestión del presidente José Antonio Kast, la medición de Cadem mostró que el 36% la aprueba, a la vez que el 60% la desaprueba.

En materia económica, un 84% consideró que la situación actual de la economía chilena está estancada o en retroceso, mientras que un 14% estimó que está progresando.

Por otra parte, el 59% se declaró pesimista respecto del futuro del país, pero un 39% se manifestó optimista.

Respecto de las amenazas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, un 94% calificó como muy grave que organizaciones criminales amenacen o intenten atentar contra una autoridad elegida democráticamente, y el 86% estimó que este tipo de situaciones puede intimidar mucho o bastante a otras autoridades que participan en la lucha contra el crimen organizado.