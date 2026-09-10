Embajador de Chile en Argentina llama a “hacer propia” pretensión por Malvinas a cambio de reconocimiento de Estrecho de Magallanes

Gonzalo Uriarte planteó que Chile apoyará a Argentina en su controversia por las Islas Malvinas si la Casa Rosada reconoce lo señalado por tratados internacionales respecto a la soberanía nacional en el Estrecho de Magallanes.

Gonzalo Uriarte, embajador de Chile en Argentina, instó a nuestro país a “hacer propia” la pretensión trasandina por las Islas Malvinas, a cambio del reconocimiento del Estrecho de Magallanes como territorio chileno.

Uriarte fue parte de una actividad en el Rotary Club de Buenos Aires, donde planteó que “si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio”.

En esta línea, según precisó el medio Ámbito, el embajador de Chile agregó que, tal como La Moneda se cuadró con la pretensión de la Casa Rosada sobre las Malvinas, “esperamos lo mismo de los temas que para nosotros son de esencia, como es el Estrecho de Magallanes”.

Las declaraciones del representante diplomático se dan luego que el gobierno de Javier Milei decidiera no derogar el decreto 457/2021, promulgado en 2021, que apela a que el Estrecho de Magallanes es un “espacio compartido” entre ambos países, lo que contradice todos los tratados establecidos.

A esto se suman las declaraciones de autoridades argentinas como el jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Valverde, y la senadora Patricia Bullrich, quienes dejaron en entredicho la soberanía chilena en el territorio.

Gonzalo Uriarte también se refirió al encuentro que sostuvieron los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei, en el marco del Foro Madrid, donde fue uno de los asistentes, aseverando que “fue un abrazo esperanzador después de días intensos y convulsos y un muy buen encuentro”.