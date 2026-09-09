Arrau confirma que abogado formalizado fue contratado durante el Gobierno de Boric

Además, el titular de Seguridad aseguró que están implementando un plan para evitar que ocurran casos de este tipo en la cartera.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el caso del abogado que se desempeñaba en la cartera y que fue formalizado por femicidio frustrado.

Según detalló 24 Horas, el sujeto golpeó reiteradamente a su pareja en un departamento, la habría atacado con un cuchillo, la asfixió e intentó lanzarla desde el balcón.

En un punto de prensa que encabezó, el ministro Arrau confirmó que el abogado en cuestión era “un funcionario que no fue contratado por esta administración” y que encargó que “se tomen las máximas medidas posibles, así que se están viendo por el personal de administración y finanzas”.

En ese sentido, desde la Subsecretaría de Seguridad Pública confirmaron la desvinculación del formalizado, el cual fue contratado en 2025.

A raíz de este caso, Arrau aseveró que están “implementando un plan de compliance que incorpora 40 puntos bastante estrictos que debiéramos ponerlo en marcha en este Ministerio de Seguridad y después hacerlo expansivo al resto del ecosistema de seguridad pública”.

“Un mecanismo compliance bastante estricto para evitar este tipo de cosas, porque creemos que las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad tienen que tener un estándar diferente“, añadió el secretario de Estado al abordar el tema.