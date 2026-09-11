Kast: “Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas no mirar el futuro”

El presidente se refirió a la decisión del Ejecutivo de no conmemorar el golpe de Estado de Augusto Pinochet.

El presidente José Antonio Kast defendió la inédita decisión del Ejecutivo de no conmemorar el golpe de Estado de 1973, lo cual fue cuestionado por la oposición.

En medio de su gira por el sur, el mandatario explicó que “hoy día soy presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones, es muy probable que aquí mismo en Corral hayan sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años atrás”.

“Corral también es Chile y nosotros estamos en Corral buscando enfrentar problemas que hoy día afectan a nuestros compatriotas, mirando al futuro, porque así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación”, argumentó el presidente Kast.

El gobernante indicó que “yo diría que ese es el sentido de hoy día estar acá, preocupados de aquellas personas que sufrieron situaciones terribles, que hoy día nos acompañan, que nos dicen he tenido enfermedades duras, pero la pérdida de mi casa ha sido incluso más dura que lo que yo sufrí en enfermedades. Es estar junto a nuestros compatriotas. Qué mejor que en un día que marcó la historia de Chile encontrarnos”.

“Está claro que estamos trabajando por Chile y no hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a Chile, estar en terreno viendo cuáles son los dolores de los chilenos hoy”, agregó.

José Antonio Kast reiteró que “lo dije, no puedo borrar el pasado, pero tampoco le voy a pedir a nuestros compatriotas que quedemos anclados en el pasado. Los dolores están hoy día aquí, están en Corral, están en esas familias que perdieron sus viviendas. Podrían preguntarle a esas familias, a las familias de Atacama, a las familias de Coquimbo, a las familias de Tocopilla, si quisieran que yo estuviera en Tocopilla, en el sector de Covadonga, o estuviera en Santiago. Les aseguro que la inmensa mayoría de los chilenos está pensando en cómo mejoramos la calidad de los chilenos hoy”.