A diez meses de que una tragamonedas del Casino de Viña del Mar marcara un premio de más de $3.800 millones que finalmente no fue entregado, el caso llegó a tribunales.

Lilian Tumani presentó una querella infraccional y una demanda de indemnización de perjuicios contra Enjoy ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar, solicitando un pago que supera los $4.670 millones.

Mujer exige $4.670 millones a Enjoy tras ganar millonario premio que casino atribuyó a falla técnica

Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2025, cuando la mujer se encontraba jugando en la máquina N°25.316 del Salón Open y el equipo indicó un premio de $3.816.219.496. Según sostiene la demandante, una supervisora inicialmente la felicitó, pero minutos después funcionarios del recinto le informaron que el dinero no sería pagado debido a un supuesto “error de software”.

La acción judicial cuestiona la intervención que posteriormente habría tenido el personal técnico sobre la tragamonedas. El libelo sostiene que “llegó una tercera persona, quien se identificó como jefe técnico de máquinas, continuó con la manipulación de la tragamonedas y extrajo un elemento de su interior, luego de desatornillarlo, que reemplazó por otro que colocó en su lugar, procediendo a atornillarlo”. Tras la intervención, el equipo fue reiniciado y mostró un monto diferente, de $1.888.481.589, antes de ser apagado.

Desde Enjoy sostuvieron que “el comportamiento de la máquina se asociaba a un error en el software”, argumento que también fue considerado durante la investigación de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). El organismo concluyó el pasado 12 de agosto que no fue posible acreditar la existencia de un premio válidamente obtenido debido a un error o funcionamiento anormal del dispositivo.

La defensa de Tumani, sin embargo, sostiene que las máquinas tragamonedas deben operar “en perfecto estado en todo momento” y cuestiona que el equipo pudiera continuar recibiendo apuestas pese a la supuesta falla.

“Resulta impresentable señalar que una máquina tragamonedas con errores o fallas se encuentra perfectamente operativo para recibir dinero, pero no para pagarlo cuando el jugador ha ganado un premio. Cuando la casa gana, el resultado vale, pero cuando la casa pierde, ocurre un error de la máquina”, plantea el escrito. La demanda contempla el pago del premio reajustado, $750 millones por daño moral y una multa de 300 UTM.