El Ejecutivo anticipó una alta circulación de vehículos durante los festejos, por lo que coordinó medidas con Carabineros y las concesionarias para agilizar los viajes.

El Gobierno presentó este viernes el plan de contingencia vial que se implementará durante las Fiestas Patrias, que incluye el “Peaje a Luca”, ante el incremento de desplazamientos previsto para los próximos días.

Las autoridades estiman que cerca de 400 mil vehículos saldrán de Santiago rumbo a otras regiones entre el 16 y el 19 de septiembre.

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, explicó que las medidas contemplan acciones preventivas y operativas para facilitar los traslados.

“Nos estamos preparando tanto de forma preventiva como de forma operativa, implementando múltiples medidas tanto de gestión como de seguridad de manera coordinada con Carabineros de Chile y con las diferentes concesionarias”, destacó.

Gobierno anuncia “Peaje a Luca” y restricción para camiones en Fiestas Patrias

Entre las disposiciones anunciadas se encuentra el denominado “Peaje a Luca”, que reducirá el valor del peaje en determinados horarios para incentivar los viajes fuera de los períodos de mayor congestión.

El jueves 17 funcionará entre las 07:00 y las 13:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, Angostura en la Ruta 5 Sur y Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

El viernes 18, en tanto, estará vigente entre las 07:00 y las 10:00 horas en la Ruta 68 y Ruta 5 Norte.

A esto se suma un descuento del 50% en los peajes para camiones durante la madrugada, con el objetivo de promover que estos vehículos circulen en horarios de menor flujo.

Además, se restringirá el tránsito de vehículos mayores el jueves 17, entre las 12:00 y las 19:00 horas, en determinados tramos de las rutas 5 Norte, 68 y 5 Sur. El viernes 18, la limitación regirá entre las 09:00 y las 15:00 horas en los mismos sectores.

Desde Carabineros también reforzaron el llamado a extremar las precauciones al volante. El general Víctor Vielma recordó que durante las celebraciones de 2025 fallecieron 24 personas en accidentes de tránsito.

“Para ello queremos que este fin de semana sea un fin de semana de conductas viales responsables, principalmente del autocuidado, para no recordar y lamentar lo que yo ya les decía”.