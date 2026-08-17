Vanessa Kaiser arremete contra Kast por indultos a uniformados: “No puede ser que tengamos un presidente de derecha que no tenga el coraje”

AGENCIA UNO

La senadora libertaria Vanessa Kaiser arremetió contra el presidente José Antonio Kast y le exigió “cumplir su promesa de campaña” de indultar a los uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

En declaraciones entregadas a CNN Chile, la legisladora planteó que “si yo tengo alguna promesa en campaña, tengo ya el programa hecho para aplicarla cuando llegue, cuando sea electa. Si por eso me eligieron, por las promesas que hice, ¿o no?”.

“Otra de las promesas era tener un plan de seguridad, ¿verdad? Yo creo que sí lo tenían. Quizás no el que finalmente decidieron, digamos, avanzar, y quizás dijeron no tenemos porque querían hacer algunos arreglos; se puede entender“, detalló la senadora libertaria.

Pero Vanessa Kaiser puso énfasis en un punto: “Lo de los indultos es clarísimo. Y si nosotros no avanzamos en esa materia, si no cuidamos a los que nos cuidan, entonces después no podemos pedirles que respondan y pongan el pecho a las balas sin nada, así como están quedando, si no tienen el respaldo político de los mismos que les dan las órdenes a la hora de cumplir esas órdenes”.

Respecto a si continuarán presionando por un indulto general legislativo, la senadora Kaiser precisó que “lo único que puede resolver el problema en Chile hoy día es el indulto general. Y no nos olvidemos nunca que el presidente Boric tuvo el coraje para indultar y para dar pensiones de gracia a criminales. No puede ser que nosotros tengamos un presidente de derecha que no tenga el coraje para indultar a quienes defendieron a Chile de un golpe de Estado”.