Defensa cancela polémico vuelo de Fernando Barros en clase business por $14 millones

Mientras el secretario de Estado se trasladaría en clase ejecutiva, su acompañante lo haría en la sección turista.

Fernando Barros, ministro de Defensa, esta nuevamente en el centro de la polémica, luego que salieran a la luz el valor de los boletos de avión para viajar a Fiji y Australia, para ser parte de la 11° Reunión de los ministros de Defensa del Pacífico Sur.

Según consignó Contrapoder, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas reservó el pasado 9 de septiembre dos tickets, uno para el ministro Barros y otros para Rodrigo Bohle, funcionario de la Fuerza Aérea que acompañaría al secretario de Estado en su periplo por Oceanía.

Sin embargo, la controversia se instaló al conocer el precio de los pasajes aéreos, los que llegaban a los $14,7 millones, según precisó Mercado Público. A esto se sumó que Fernando Barros viajaría en clase business o ejecutiva, mientras que el funcionario de la FACh lo haría en clase turista.

Ante esta situación, según precisó The Clinic, finalmente el ministro de Defensa canceló el viaje que estaba programado entre el 20 y el 28 de septiembre, aduciendo problemas de agenda y su decisión de mantenerse en el país.

Desde Defensa dejaron en claro que esta medida no tenía relación alguna con la viralización del costo de la travesía para el erario nacional y defendieron que los ministros de Estado viajen en clase ejecutiva como medida de seguridad.

Esta polémica protagonizada por Barros se suman a sus choques con el canciller Francisco Pérez Mackenna por los aranceles impuestos por Estados Unidos y la relación con Argentina.

A esto se suma sus públicas desavenencias con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que incluso llevaron a RN pedir que se llamara al orden al secretario de Estado.