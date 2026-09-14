Encuesta Cadem: 62% estima que el gobierno de Kast ha sido peor de lo que esperaba y recibe nota 3,4

En tanto, la desaprobación del presidente José Antonio Kast llegó al 61%, sumando un punto respecto del sondeo anterior.

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Un 62% de los consultados estimó que los primeros seis meses del gobierno del presidente José Antonio Kast han sido peor de lo que esperaba, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Cadem.

De igual manera, la gestión del mandatario tras su primer semestre en La Moneda alcanzó una nota promedio de 3,4.

Según el mismo sondeo, el 27% consideró que el desempeño del Ejecutivo está dentro de lo esperado y un 8% dijo que ha sido mejor de lo esperado.

En abril pasado, cuando el gobierno llevaba cerca un mes desde que asumió, el 52% consideraba que la administración estaba siendo peor de lo esperado, mientras que el 33% creía que era igual a sus expectativas y el 8% señalaba que era mejor.

Cadem y las notas al gobierno de Kast

Respecto de la nota al Ejecutivo, el 51% de los encuestados lo evaluó con notas entre 1 y 3; un 13% le asignó nota 4; un 15% lo calificó con nota 5, y el 19% le entregó notas entre 6 y 7.

En tanto, la desaprobación del presidente José Antonio Kast llegó al 61%, sumando un punto respecto a la consulta anterior (60%); mientras, la aprobación cayó un punto y se ubicó en 34%, según estableció el sondeo de Cadem.

Por otra parte, el 79% de los consultados planteó que el gobierno debe priorizar la economía y el empleo, respecto del 67% que lo mencionó en primer lugar hace dos meses.

De forma paralela, la seguridad, la delincuencia y el narcotráfico descendieron de 61% a 33%, temas que habían sido señalados como prioritarios por un 61% de los consultados en marzo, a inicios del gobierno.