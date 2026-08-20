Nuevo estado de excepción: las indicaciones que proponen Squella y Longton para avanzar con el proyecto

Los senadores dijeron que con ello buscan recoger “las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional”.

Los senadores Arturo Squella (Partido Republicano) y Andrés Longton (Renovación Nacional) dieron a conocer las indicaciones con las que buscarán modificar los aspectos más cuestionados de la propuesta de reforma constitucional para crear el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública.

Los legisladores oficialistas emplearon sus cuentas de X para ratificar que “coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional”.

En su declaración conjunta, los senadores, además de detallar cuáles son las materias del proyecto en las que realizarán las indicaciones, ratificaron que “seguiremos trabajando para aprobar todos los proyectos de seguridad, teniendo en cuenta que la emergencia por la que atraviesa nuestro país, amerita el máximo esfuerzo de todos, en total unidad nacional”.

Las indicaciones que proponen Squella y Longton

Al abordar el proyecto que crea el nuevo estado de excepción, Squella y Longton coincidieron en que, “el Estado de Excepción de Seguridad Pública, por su magnitud, debe ser de aquellos que se decreten con acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional desde el primer momento“.

A la vez, los parlamentarios manifestaron su acuerdo en cuanto a que, una vez decretado, dicho estado tiene que estar “sujeto a revisión cada 30 días” por parte del poder legislativo.

Además, las indicaciones que presentarán Squella y Longton consideran “conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones que originalmente se sometió al debate legislativo“.