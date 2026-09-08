“Responderemos debidamente”: la reacción del canciller Pérez Mackenna a aprobación de interpelación en su contra

La instancia, que será encabezada por Nelson Venegas (PS), se llevará a cabo el próximo lunes 28 de septiemebre.

El canciller Francisco Pérez Mackenna abordó la aprobación de la Cámara de Diputados a la interpelación en su contra, la cual se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre.

La iniciativa impulsada por la oposición recibió 55 votos a favor, 49 en contra y una abstención. Dicha instancia estará a cargo del diputado Nelson Venegas (PS), quien espera que el secretario de Estado responda por diversos temas en los que se ha cuestionado su conducción.

Entre ellos se encuentra la polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes, la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, los aranceles de Estados Unidos a Chile y la relación que mantiene el Gobierno con dicho país, entre otros.

Al referirse a esto, el ministro señaló que “los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan“.

“Nos hemos presentado once veces en el Congreso, precisamente en ese esfuerzo de llevar las relaciones internacionales de Chile coordinadamente con los distintos actores del Estado, porque nuestra labor forma parte de una política de Estado y es así como seguiremos trabajando“, agregó.

El canciller Pérez Mackenna ve esta interpelación como “una oportunidad para detallar los avances de la política exterior“.

“Podemos tener visiones diferentes en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola. La política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división“, cerró.