Alvarado no se achica ante Evelyn Matthei: “Ella tiene tiempo para opinar, yo tengo tiempo para trabajar por el Gobierno”

Durante una vocería, el biministro aseguró que “mi rol como conductor político lo tengo absolutamente claro”.

El biministro Claudio Alvarado respondió a las declaraciones de Evelyn Matthei, quien no solo criticó la conducción y la falta de coordinación del Gobierno de José Antonio Kast, sino que lo mencionó directamente.

En Radio Pauta, entre otras cosas, la exalcaldesa de Providencia indicó que “a mí me da la impresión que Quiroz se entiende directo con el presidente y con Irarrázaval. Y yo creo que a Claudio Alvarado no lo inflan“.

“Cuando tú entiendes el liderazgo de una forma muy estrecha, diciendo yo me entiendo con Quiroz, con Irarrázaval, con Squella y a todos los otros los escucho un poco, para que no aleguen mucho, y eso es lo que yo creo que existe hoy día, bueno, ese es un liderazgo que no acoge, que no escucha, que no reacciona“, agregó.

Durante la vocería de este miércoles, Claudio Alvarado fue consultado por los dichos de Matthei, comentó de entrada que la conocía “durante muchos años. Hemos compartido tanto en un partido político como en la Cámara de Diputados“.

“Cada vez que ella ha requerido una colaboración mía en el ámbito político, siempre ahí hemos estado, ahí la hemos acompañado y ella tiene el legítimo derecho a expresar sus opiniones o a visualizar una acción del Gobierno“, agregó.

Sobre las críticas planteadas por la otrora excandidata presidencial, el biministro aseveró que “mi rol como conductor político lo tengo absolutamente claro. Lo asumo con profunda responsabilidad y lo ejerzo todos los días”.

“Así, ella tiene el tiempo para opinar, yo tengo el tiempo para trabajar por el Gobierno“, cerró.