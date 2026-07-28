Matthei respalda a Camila Vallejo por rol de Alvarado en la Segegob: “No hay vocero y a nadie le importa”

Matthei recordó las críticas que recibieron en su momento Vallejo y Mara Sedini por su labor como voceras, en comparación con Alvarado.

AGENCIA UNO

Evelyn Matthei analizó la reciente aparición de Camila Vallejo, quien cuestionó el rol jugado por Claudio Alvarado como ministro de Segegob, y respaldó sus cuestionamientos por la ausencia de vocerías en el Gobierno de José Antonio Kast.

En su espacio en radio Pauta, la ex alcaldesa de Providencia fue clara: “Voy a decir exactamente lo que ella dijo. Ella dijo: Es impactante cómo a nadie le importa si ahora hay o no vocería, porque en realidad no hay vocería”.

En esta línea, Matthei recordó el paso de Mara Sedini como vocera de Gobierno, indicando que “tú puedes estar de acuerdo o no con lo que dijo o con lo que hizo… da lo mismo, pero dijo algo también en este mismo respecto; decía: Todos los días había publicaciones en la prensa de algo mío que no hacía ningún sentido“.

Ante esto, Matthei apuntó que la ahora ex vocera planteó que “hubo algún medio de comunicación que me dijo: lo que pasa es que la ministra genera clics. Entonces, subimos cosas aunque no tengan nada que ver con ella y cuenta que una vez incluso había un problema en la OPE y la foto que pusieron era de ella, que no tenía nada que ver con el tema porque generaba clics”.

Para el ex candidata presidencial, tanto Camila Vallejo como Mara Sedini “se está refiriendo a algo con lo que yo concuerdo totalmente: Hay una cierta prensa, sobre todo escrita, que es asquerosa en contra de las mujeres porque arman polémicas”.

“Usan su imagen, ponen cualquier cantidad de foto, cortan las cosas, las sacan de contexto, generan muchos clics y las van destruyendo”, sentenció.