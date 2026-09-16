VIDEOS – Qué hacen marines de Estados Unidos en el extremo sur de Argentina en medio de la escalada por las Malvinas

Su presencia se concretó en paralelo con el anuncio de Javier Milei de fortalecer la presencia militar trasandina en el Atlántico Sur.

GACETA MARINERA

La embajada de Estados Unidos y la Armada de Argentina confirmaron la presencia de ocho marines norteamericanos en Tierra del Fuego, en medio de las nuevas tensiones con Reino Unido por las islas Malvinas.

De acuerdo con lo reportado por por Gaceta Marinera, el medio oficial de la Armada trasandina, los integrantes de la Infantería de Marina arribaron el pasado 8 de septiembre y su permanencia se prolongará hasta el próximo martes 22.

La presencia de los marines se concretó en paralelo con el anuncio del presidente Javier Milei, en cuanto a su decisión de fortalecer la presencia militar nacional en el Atlántico Sur.

En ese marco, el mandatario trasandino confirmó la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

Qué hacen los marines en el extremo sur de Argentina

Según detalló la información proporcionada por el citado medio, se trata de un intercambio de expertos que se realiza en Ushuaia desde 2017, en el marco de un esquema de cooperación bilateral entre las Armadas de la Argentina y Estados Unidos.

En concreto, los marines norteamericanos y sus similares de Argentina llevan a cabo ejercicios militares en conjunto, entre los que se incluyen actividades teóricas y prácticas para intercambiar técnicas de adiestramiento en ambientes de clima frío.

Estas incluyen técnicas de baja montaña y frío extremo, con uso de crampones, raquetas, cordadas y esquí alpino, además de maniobras de autodetención.

Además, los participantes realizan prácticas relacionadas con supervivencia y movilidad en terrenos de estas características.

“Como parte de nuestra sólida asociación de cooperación, nuestras fuerzas armadas realizan ocasionalmente visitas recíprocas -por invitación y con el pleno consentimiento del país anfitrión- para llevar a cabo actividades rutinarias de colaboración en materia de defensa, tales como ejercicios de entrenamiento, intercambios entre expertos, conferencias y visitas a puertos“, le explicó la embajada estadounidense al medio trasandino Clarín.