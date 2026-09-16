Cáncer de próstata: qué alimentos incrementan el riesgo de padecerlo y cuáles lo reducirían

“Si se detecta precozmente, se puede curar en más del 90% de los casos”, recalcan desde el Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez.

GACETA MÉDICA

El cáncer de próstata es en la actualidad la patología oncológica con mayor incidencia entre los hombres en Chile, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud (Minsal).

De hecho, según los indicadores del Observatorio Global del Cáncer, el año pasado se produjeron sobre 11.000 casos nuevos en el país.

“El cáncer de próstata es una enfermedad que se desarrolla lentamente. Por ello, se le puede reconocer cuando está partiendo, y sanarla. Si se detecta precozmente, se puede curar en más del 90% de los casos. Si no se llega a tiempo, existen opciones de tratamientos, pero estas no permiten curar el cáncer“, explica el doctor Camilo Sandoval, del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez.

En esa línea, la prevención juega un papel fundamental y, de acuerdo con los resultados de recientes investigaciones, la alimentación es uno de los factores que se deben tomar en cuenta, junto con otros como la edad y los antecedentes familiares.

Alimentos que incrementan el riesgo de cáncer de próstata

Según varios estudios vinculados al cáncer de próstata, existe un tipo de alimento que se repite una y otra vez. Se trata del consumo de lácteos, tanto si se trata de leche como si es en forma de queso o yogur.

En esa línea, un trabajo específico indicó que quienes consumían al menos una porción de leche descremada o baja en grasa al día tenían un 19% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata, en comparación con aquellos que rara vez la consumían.

Otra investigación indagó a más de 3.600 hombres entre 8 a 10 años y concluyó que aquellos con el mayor consumo (unas tres porciones diarias) de lácteos bajos en grasa tenían más del doble de probabilidades de desarrollar cáncer de próstata, en comparación con los que consumían menos de una porción por día.

Por su parte, el World Cancer Research Fund (WCRF) precisó que existe una evidencia “limitada pero sugestiva” en cuanto a que el consumo de productos lácteos podría incrementar el riesgo de cáncer de próstata, por lo que la organización no incluye los lácteos entre sus recomendaciones generales de prevención del cáncer.

Cuáles alimentos reducirían la posibilidad de desarrollarlo

Otras investigaciones también han permitido identificar ciertos alimentos que podrían reducir la posibilidad de desarrollar este tipo de cáncer.

De hecho, las principales alternativas alimenticias que mencionan los estudiosos son las frutas, las verduras, los cereales y las legumbres.

Al respecto, hacen referencia a un estudio realizado hace una década y que publicó la revista Science, según el cual los hombres que seguían una dieta vegana tenían hasta un 35% menos de riesgo de padecer cáncer de próstata, en comparación con quienes tenían dietas omnívoras, lacto-ovo-vegetariana, pescetariana o semivegetariana, según consignó La Tercera.

A ello se suma el dato entregado por una reciente investigación que apunta a que aquellos hombres que ya habían recibido el diagnóstico de este tipo de cáncer y que comenzaron a comer más alimentos de origen vegetal, tuvieron un 56% menos de riesgo de progresión de su cáncer y un 59% menos de riesgo de recurrencia.